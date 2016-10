Freiberg: Letzter Bauabschnitt auf B 173 beginnt

erschienen am 13.10.2016



Freiberg. Sofern es die Witterung zulässt, wird bis zum Wochenende der Bitumeneinbau im dritten Bauabschnitt auf der B 173 in Freiberg abgeschlossen. Das teilte Isabel Siebert vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr mit. Danach werde die Schillerstraße für den Anliegerverkehr freigegeben. Gleichzeitig werde Freritag der vierte und letzte Bauabschnitt - der Bebelplatz mit den Bundesstraßen B 173 und B 101 - gesperrt. In dem Abschnitt sollen voraussichtlich bis 24. November Versorgungsleitungen und die Fahrbahn erneuert werden. Die Umleitung der B 173 erfolgt laut Siebert nahezu wie die jetzige Verkehrsführung. Da jedoch die Wallstraße am Bebelplatz gesperrt ist, werde der Verkehr richtungsabhängig über die Beethovenstraße, H.-Heine-Straße und Lessingstraße geführt. Die B 101 in Richtung Dresden werde über die Käthe-Kollwitz-Straße - Berthelsdorfer Straße - Schönlebestraße - Peter-Schmohl-Straße und in Richtung Siebenlehn über die Karl-Kegel-Straße - Chemnitzer Straße - Beethovenstraße geführt. In Richtung Brand-Erbisdorf verlaufe die Umleitung über die H.-Heine-Straße - Lessingstraße - Karl-Kegel-Straße. (fp)