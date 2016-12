Freiberg: Nach Angriff mit Baseballschläger - Polizei bittet um Hinweise zu gefundener Uhr

erschienen am 09.12.2016



Freiberg. Nach einer Auseinandersetzung an der Schönlebestraße in Freiberg am Montagabend sucht die Polizei nach wie vor Zeugen. Zudem veröffentlichten die Beamten Bilder einer Uhr, die am Tatort gefunden worden war.

Ein Zeuge hatte am Montagabend beobachtet, wie ein Unbekannter mit einem Baseballschläger auf eine andere Person eingeschlagen hatte. Beim Eintreffen der alarmierten Polizisten waren allerdings weder Täter noch Opfer vor Ort. Die Beamten stellten am vermeintlichen Tatort einen zerbrochenen Baseballschläger und die Uhr sicher.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Freiberg, Telefon 03731 70-0. (fp)