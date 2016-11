Freiberg: Neue Vorlesungsreihe in der Pressetonne

erschienen am 09.11.2016



Freiberg. Dr. Thomas Zimmermann wird am Donnerstag ab 16 Uhr zum Thema "Therapiemöglichkeiten bei Gefäßerkrankungen" in der Pressetonne am Freiberger Obermarkt sprechen. Mit dem Vortrag beginnt eine neue, gemeinsame Reihe von Kreiskrankenhaus und "Freien Presse". Anmeldungen werden unter der kostenlosen Service-Hotline 0800 8080123 erbeten, sind aber nicht zwingend nötig. Der Eintritt ist frei. (hors)