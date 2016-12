Freiberg: Pärchen in der Nacht überfallen

erschienen am 28.12.2016



Freiberg. Ein 24-jähriger Mann und eine 19-jährige Frau sind am Mittwochmorgen in Freiberg überfallen worden. Wie die Polizei informierte, waren die beiden gegen 0.25 Uhr auf der Claußallee unterwegs, als zwei bisher unbekannte Männer auf sie zugingen und gewaltsam Geld forderten.

Sie schlugen auf den 24-Jährigen ein und verletzten ihn. Die Frau übergab den Männern schließlich etwas Kleingeld, sodass sie von ihrem Begleiter abließen und sich

in unbekannte Richtung entfernten. Beide Angreifer, die sich untereinander vermutlich auf Russisch unterhielten und akzentfrei Deutsch sprachen, wurden als etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und zwischen 18 und 20 Jahren alt beschrieben. Beide trugen dunkle Kleidung, wobei ihre Kapuzenshirts auffällig waren. Einer der beiden hatte zudem eine rechteckige Brille mit einem dunklen Rand. Hinweise bitte an das Polizeirevier in Freiberg, Telefon 03731 70-0. (fp)