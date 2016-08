Freiberg: Pkw prallt gegen Laster - 48-JÃ¤hriger schwer verletzt

Freiberg: Pkw prallt gegen Laster - 48-Jähriger schwer verletzt

erschienen am 29.08.2016



Freiberg. Ein 48-jähriger Autofahrer ist am Montag aus bisher ungeklärter Ursache auf der B 173 in Freiberg auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kam es zur Kollision mit einem Laster, der nach einem Ausweichversuch im Graben landete und auf der Seite liegen blieb. Der Fahrer des Pkw wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der 61-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang. (cugb)