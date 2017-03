Freiberg: Polizei durchsucht Asylbewerber-Unterkunft

erschienen am 16.03.2017



Freiberg. Zu einem größeren Polizei-Einsatz ist es am Donnerstag in den Morgen- und Vormittagsstunden an der Asylbewerberunterkunft an der Chemnitzer Straße in Freiberg gekommen. Anwohnern zufolge ist die Polizei dabei mit mehreren Fahrzeugen angerückt.

Ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz bestätigte den Einsatz. Ihm zufolge seien etwa 40 Polizeibeamte dabei gewesen. "Es handelte sich um Durchsuchungsmaßnahmen im Zuge laufender Ermittlungen", so der Sprecher. Weitere Auskünfte könne er voerst nicht geben. (ar/fhob)