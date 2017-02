Freiberg: Unbekannte beschmieren Parteibüro mit Essensresten

erschienen am 03.02.2017



Freiberg. Unbekannte haben die Eingangstür und das Fenster des Parteibüros der "Alternative für Deutschland" an der Kesselgasse in Freiberg in der Nacht zum Freitag mit Essensresten verunreinigt. Wie die Polizei mitteilte, entstand nach derzeitiger Erkenntnis kein Sachschaden.

Ein Passant bemerkte gegen 1.20 Uhr die Schmierereien und verständigte die Beamten. Hinweise bitte an das Polizeirevier Freiberg, Telefon 03731 70-0. (fp)