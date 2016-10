Freiberg: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

erschienen am 21.10.2016



Freiberg. Am Donnerstagabend sind zwei Personen bei einem Verkehrsunfall auf der S196 in Freiberg verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam der Ford auf der der nassen Fahrbahn in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn, dabei stieß er mit einem Kia zusammen. Beide Wagen drehten sich.

Die zwei verletzten Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße war für circa 3,5 Stunden voll gesperrt. Der Sachschaden beträgt etwa 5000 Euro. (fp)