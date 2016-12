Freiberg ehrt Berliner Opfer - Glocken läuten für die Toten

Auf dem Christmarkt ist gestern ein Zeichen gesetzt worden: Wir lassen uns von dem Terror-Anschlag nicht unterkriegen.

Von Steffen Jankowski und Frank Hommel

erschienen am 21.12.2016



Freiberg. Knut Neumann zieht an dem Seil und läutet die Hilliger-Glocke. Ihr Klang hallt über den Freiberger Christmarkt, wenig später stimmen die Geläute im Rathausturm und in der Petrikirche ein. 17 Uhr hielt Freiberg gestern inne im Festtrubel. Für eine Minute verneigte sich die Stadt schweigend vor den Opfern des Anschlags in Berlin.

Kurz zuvor hatte Oberbürgermeister Sven Krüger (SPD) in einer Ansprache an die Marktbesucher appelliert, sich die Demokratie nicht kaputt machen zu lassen. Er sei erschüttert über den feigen Anschlag auf unschuldige Menschen, die einfach nur ihr Leben genießen wollen. Weihnachten sei das Fest im Kreise der Liebsten, so das Stadtoberhaupt: "Behalten Sie die Liebe in Ihren Herzen. Denn die Mitmenschlichkeit ist es, die uns verbindet." Freiberg wolle weiter eine offene Gesellschaft sein, erklärte Krüger.

Auch seine Parteifreundin Simone Raatz verurteilte den Anschlag. Nun seien Geschlossenheit und Besonnenheit gefragt, so die Bundestagsabgeordnete: "Ziel solcher Angriffe ist es, Angst und Verunsicherung zu verbreiten und unsere freiheitlich-demokratische Gesellschaft zu spalten und schwächen. Dem müssen wir uns gemeinsam ganz klar entgegenstellen. Wer in Frieden und Freiheit leben möchte, für den dürfen Toleranz und Weltoffenheit keine Fremdworte sein."

In Freiberg, so ergab eine Blitzumfrage der "Freien Presse", haben die Terroristen ihr Ziel nicht erreicht. Er fühle sich trotz der Ereignisse in der Bundeshauptstadt "relativ sicher" auf dem Obermarkt, bekannte beispielsweise Holger May. "Freiberg ist nicht mit Berlin zu vergleichen", urteilte der Bratwurstverkäufer. So gebe es in der hiesigen Altstadt keine viel befahrene Straße. Allerdings, schränkte er ein: "Hundertprozentig sicher ist man heute nirgendwo mehr."

Auch Michele Rausch fühlte sich nicht bedroht. Sie habe Freunde in Berlin und finde schlimm, was an der Gedächtniskirche passiert ist, sagt die Waffelbäckerin. "Aber wir dürfen dem Terror keine Chance geben. Es geht darum, dass wir unser Leben so gestalten, wie wir es richtig finden", urteilte die junge Frau.

Im Namen der Hinkel-Singers, die am Nachmittag auftraten, rief Christine Linke die Christmarkt-Besucher auf, sich nicht einschüchtern zu lassen. "Weihnachten soll das Fest der Liebe bleiben", sagte die Chorsängerin. Knut Neumann, der Chef der Historischen Freiberger Berg- und Hüttenknappschaft, meinte, nachdem er die Hilliger-Glocke geläutet hatte: "Man möchte Worte finden, die beschreiben, wie man sich fühlt. Aber angesichts eines solch schrecklichen Geschehens ist man sprachlos."

Der Anschlag von Berlin, bei dem ein Lkw in einen belebten Weihnachtsmarkt vor der Gedächtniskirche gerast war, wird von der Stadtverwaltung zum Anlass genommen, das Sicherheitskonzept bei der Planung künftiger Großereignisse in der Stadt zu überdenken, kündigte OB Krüger an. "Die Menschen, die wir einladen, sollen unsere Feste ohne Angst genießen können", sagte er. Für den Christmarkt habe sich das Sicherheitskonzept in diesem Jahr bewährt, es wurden nur "ganz wenige Vorfälle" registriert, so Krüger.

Mehr zu den Anschlägen lesen Sie auf den Seiten 1 bis 4 unserer heutigen Ausgabe.