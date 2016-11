Freiberg hat seinen Weihnachtsbaum

erschienen am 11.11.2016



Freiberg. Der Christmarkt in Freiberg hat seinen Weihnachtsbaum: Seit wenigen Minuten steht eine knapp 13 Meter lange und fast drei Tonnen schwere Fichte auf dem Obermarkt - umringt von den ersten Buden. Dabei mussten auch bei der diesjährigen Beschaffung einige Hürden gemeistert werden, sagte David Bojack vom Amt für Kultur-Stadt-Marketing. "Wenn der Baum oben am Kran hängt und unten mit einem Greifarm gehalten und in Schräglage gebracht wird, haben wir den kritischsten Moment", ergänzt der 36-jährige Rathausmitarbeiter. Denn dann bestehe die Gefahr, dass die Spitze abbricht. Doch das ist weder beim Abholen des Baums am Franz-Kögler-Ring noch beim Aufrichten auf dem Obermarkt passiert. Laut Bojack hat diesmal kein Privater die Fichte gespendet, sondern die Städtische Wohnungsgesellschaft der Bergstadt. Der Weihnachtsmarkt wird übrigens am 22. November eröffnet. (jwa)