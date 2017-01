Freiberg ist "Best Christmas City 2016" in der Kategorie Mittelstadt

erschienen am 30.01.2017



Freiberg. Freiberg hat den Titel "Best Christmas City 2016" in der Kategorie Mittelstadt gewonnen. Eine bundesweite Fachjury wählte die Kommune zur "schönsten Weihnachtsstadt im ganzen Land", teilte die Stadtverwaltung mit. Amtsleiterin Anja Fiedler nahm heute die Auszeichnung auf der Messe "Christmasworld" in Frankfurt am Main entgegen. Die Auszeichnung ist mit einem Sachpreis verbunden, einem hochwertigen Element für die Beleuchtung des Christmarkts. "Wir freuen uns sehr über den Titel. Er zeigt uns, dass wir mit einem stimmigen Konzept arbeiten", sagte Anja Fiedler. Zeit zum Ausruhen bleibe nicht. "Wir haben schon jede Menge neue Ideen und große Vorhaben fürs neue Jahr." (fp)