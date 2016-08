Freiberg ist nun Fairtrade-Town

erschienen am 25.08.2016



Freiberg ist heute als dritte Stadt in Sachsen nach Leipzig und Markleeberg als "Fairtrade-Town" zertifiziert worden. Damit ist sie die 427 deutsche Stadt, die diesen Titel erworben hat. Oberbürgermeister Sven Krüger nahm die Urkunde aus den Händen von Manfred Holz, dem Ehrenbotschafter des Kölner Vereins Transfair, entgegen. 24 Händler, Gastronomen und Vereine beteiligen sich an der Aktion. Freiberg habe alle Kriterien mit Bravour erfüllt, lobte der Gast aus Köln. (vt)