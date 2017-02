Freiberger Altstadt soll nun als Ganzes Teil der Welterbe-Bewerbung werden

erschienen am 02.02.2017



Freiberg, In der 2016 gescheiterten Welterbe-Bewerbung der Montanregion Erzgebirge war Freiberg mit einer Reihe von Einzelobjekten und dem Grundriss der Altstadt vertreten. Im neuen Versuch 2018 wird die komplette Altstadt als Kernzone Teil der Bewerbung sein. Mit großer Mehrheit haben die Freiberger Stadträte dem Vorschlag am Donnerstagabend zugestimmt. Wie Professor Helmuth Albrecht, einer der Initiatoren der Bewerbung, erläuterte, verfolgen die Änderungen das Ziel, die Verbindungen von historischer Stadtentwicklung und der Bergbaulandschaft zu stärken. Die Gutachter des Internationalen Denkmalrats Icomos hatten dem Welterbeverein Montanregion geraten, die Bergbauland stärker als Ganzes darzustellen.

Die Immobilien-Eigentümer der Altstadt werden dazu nicht befragt. OB Sven Krüger (SPD) versicherte, dass ein Welterbetitel den Denkmalschutz keineswegs verschärfen würde. "Es handelt sich um einen Ehrentitel", ergänzte Albrecht. Baubürgermeister Holger Reuter (CDU) verwies darauf, dass ein mit der Bewerbung eingereichter Management-Plan auch sicherstelle, dass die Bewerbung die geplante Ortsumgehung nicht gefährden könne. (fhob)