Freiberger Feuerwehr hilft beim Winterdienst

erschienen am 16.01.2017



Freiberg. Die Stadt Freiberg hat nach eigenen Angaben alle verfügbaren Kräfte mobilisiert, um die Straßen und Plätze vom Schnee zu befreien. Seit dem frühen Montagnachmittag sind beispielsweise Feuerwehrmänner im Einsatz, um den Anwohner-Parkplatz auf dem Obermarkt freizuschaufeln. Auch an anderen Stellen in der Altstadt könnte die Feuerwehr zum Einsatz kommen, sagte Baubürgermeister Holger Reuter (CDU).

Seit dem Wochenende fährt die Stadtverwaltung den Schnee ab. Er wird laut dem Rathaus zu einem Schneelagerplatz an der Gustav-Zeuner-Straße geschafft. Am Samstag seien demnach 800 Kubikmeter Schnee weggeschafft worden, am Sonntag 1200 Kubikmeter. Der städtische Winterdienst wurde dabei von Fremdfirmen unterstützt. Vor allem in der Altstadt und auf dem Seilberg waren die Kräfte bisher im Einsatz. Auf dem Wasserberg sollen sie demnächst den Schnee wegschaffen.

"Dort, wo es geht, holen wir den Schnee raus", bekräftige Bürgermeister Reuter. Man rede auch mit den Anwohnern, dass sie ihre Autos freischaufeln und wegfahren, um den Straßenrand freiräumen zu können. (kok)