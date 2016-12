Freiberger Fundtiere kommen künftig nach Freital

Die Stadtverwaltung hat ihre Zusammenarbeit mit der Tierpension Anubis beendet. Auch das Tierheim im Münzbachtal bleibt außen vor.

erschienen am 28.12.2016



Freiberg . Fundtiere, für die die Stadt Freiberg zuständig ist, werden künftig nicht mehr in der Tierpension Anubis, sondern im Tierheim in Freital untergebracht. Das geht aus einer Information auf der Internet-Seite der Stadtverwaltung hervor. Damit ist die Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung und der Tierpension Anubis im Stadtteil Lößnitz, wo Fund- und Verwahrtiere zuletzt unterkamen, beendet. Für Tierbesitzer, denen ein Schützling in Freiberg entläuft, bedeutet das deutlich weitere Wege.

Kommt das Tier bei der Stadt in Obhut, muss es nach Freital

gebracht werden. Das dortige Tierheim befindet sich in einem alten Forsthaus auf dem Windberg. Ein Kaninchen aus Freiberg ist bereits eingetroffen, hieß es gestern.

Eine offizielle Mitteilung zu der Neuerung aus dem Rathaus gab es nicht. Laut der Freiberger Internet-Seite gilt die Regelung aber bereits seit 23. Dezember. Warum Tierpension und Stadt nicht weiter zusammenarbeiten, blieb bislang unklar. "Dafür gibt es verschiedene Gründe", antwortete Anubis-Betreiberin Silvia Uhlig lediglich auf eine Anfrage. Mehr wollte sie zunächst nicht sagen, betonte aber, dass die Tierpension nicht betroffen ist und wie bisher geöffnet bleibt.

Erst seit 2014 hatten Rathaus und Anubis bei der Unterbringung der Fundtiere zusammengearbeitet. Damals hatte der Tierschutzverein Freiberg, der bis dahin diese Aufgabe in seinem Tierheim im Münzbachtal wahrnahm, von der Stadt mit Hinweis unter anderem auf den Mindestlohn eine bessere Bezahlung verlangt, worauf das Rathaus aber nicht eingehen wollte.

Tierschutzverein und Stadt hatten nun über eine neue Zusammenarbeit verhandelt, aber erfolglos. "Bei Aufträgen, die wie dieser eine fünfstellige Summe umfassen, müssen Vergleichsangebote eingeholt werden", begründete OB Sven Krüger (SPD) gestern auf Anfrage. "Dabei war das Tierheim Freiberg über die Vertragslaufzeit eine höhere vierstellige Summe teurer. Daher musste der Zuschlag an den anderen Bieter erfolgen." Andere Gemeinden würden vom Tierheim einen deutlich günstigeren Preis bekommen.

Die Höhe der angebotenen Pauschale für Freiberg werde über eine detaillierte Auswertung der Tierbestände errechnet, entgegnete Thomas Weigel, Schatzmeister des Tierschutzvereins. Die jetzige Zusammenarbeit der Stadt mit Freital sei "eine Verschlechterung", kommentierte Vereinschefin Ines Kramer.

Auch auf der Facebook-Seite des Freiberger Tierheims wird Kritik am Rathaus laut. "Das ist doch echt nicht normal, es gibt ein Tierheim in Freiberg und nun sollen Fundtiere nach Freital. Ich verstehe das nicht", schreibt eine Nutzerin. (fhob/hh)

Das Freitaler Tierheim befindet sich in der Kohlenstraße 42 auf dem Windberg. Die Telefonnummer lautet 0351 6413222.

www.tierheim-freital.de