Freiberger Geologie-Studenten erforschen Westen der USA

erschienen am 25.08.2016



Freiberg. 23 Freiberger Geologie-Studenten sind heute ins Flugzeug gestiegen, um an einer Lehrveranstaltung der besonderen Art teilzunehmen: einem dreiwöchigen Geländepraktikum im Westen der USA. Geplant sind neben Besichtigungen geologischer Stätten auch Seminare an der Oregon State University, teilte die Pressestelle der TU mit. Die aufwändigen Vorbereitungen für die Exkursion laufen demnach seit November 2015.

Die Masterstudierenden, vornehmlich aus den Vertiefungsrichtungen Sedimentologie/Vulkanologie und Lagerstättenkunde, hätten unter der Betreuung von Professor Christoph Breitkreuz Karten und Zeltpläne entlang der Route von Seattle über Salt Lake City bis zum Death Valley und zurück nach Seattle zusammengestellt. Bis zum 15. September untersuchen die Teilnehmer dort Vulkangesteine und Sedimentschichten. (fp)