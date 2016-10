Freiberger Gretchenfrage: Wie hast Du's mit der Glühweintasse?

Ein CDU-Stadtrat kritisiert, dass die Tassen auf dem Christmarkt nicht aus der Bergstadt kommen. Das Rathaus verweist auf das Vergaberecht. Dann schaltet sich der OB ein.

Von Kai Kollenberg Und Verena Toth

erschienen am 21.10.2016



Freiberg. Vier Wochen sind es, bis am 22. November feierlich der Freiberger Christmarkt eröffnet wird. Nur noch wenige Vorbereitungen sind zu treffen. Es könnte also langsam besinnlich werden. Doch aktuell hat sich eine aufgeregte Diskussion entwickelt. Im Mittelpunkt steht die Frage: Sollten die Glühweintassen auf dem Weihnachtsmarkt aus der Bergstadt kommen?

Angestoßen hat die Debatte Stadtrat Henry Heinrich (CDU). Ihm stößt es sauer auf, dass auch in diesem Jahr die Tassen nicht von der Freiberger Porzellan GmbH gefertigt werden: Die Stadtverwaltung propagiere doch, dass die Freiberger in der Stadt einkaufen sollten, sagt Heinrich. Sie selbst finde aber keinen Weg, die Freiberger Porzellan GmbH einzubinden.

Das Rathaus betont auf Anfrage, dass es die Fertigung der Glühweintassen bei fünf Firmen angefragt habe - darunter auch den Porzellan-Hersteller aus der Bergstadt. "Des Weiteren fand mit der Freiberger Porzellan GmbH vor deren Angebotsabgabe ein persönliches Gespräch mit der Geschäftsleitung statt", sagt Anja Fiedler, die das Amt für Kultur-Stadt-Marketing leitet. Allerdings erhielt zum Schluss nicht das Freiberger Unternehmen den Zuschlag, sondern eine andere Firma. "Als Freiberger Unternehmen hätten wir natürlich gern diesen Auftrag erhalten", sagt Cornelia Mitzlaff, Geschäftsführerin der Freiberger Porzellan GmbH.

Die Stadtverwaltung betont, sie müsste das Angebot mit den "wirtschaftlichsten Konditionen" berücksichtigen. "Die Freiberger Porzellan GmbH war um ein 4,5-faches teurer", sagt Anja Fiedler. Nur mit dem jetzigen Anbieter könnten die Tassen für einen "akzeptablen Pfand" angeboten werden. Die Vergabe des Auftrages nach Freiberg hätte zudem eine Steigerung des Tassenpfandes von derzeit 2 auf schätzungsweise 5 Euro zur Folge gehabt.

"Ob die Freiberger Christmarktbesucher dies mit tragen, können wir nicht einschätzen, halten wir jedoch für unrealistisch", sagt die Chefin des Stadtmarketings. Die Tassen sind ein beliebtes Sammelobjekt. Im vergangenen Jahr waren die 6000 Exemplare ausverkauft. Deswegen orderte die Stadtverwaltung dieses Mal 10.000 Stück.

Die Diskussion könnte damit beendet sein. Aber spätestens seit Anfang der Woche hat die Frage, aus welcher Tasse die Freiberger ihren Glühwein trinken sollen, eine politische Dimension. Denn Stadtrat Heinrich verfasste am vergangenen Wochenende einen Facebook-Kommentar zum Thema, in dem er seine Verwunderung über die Entscheidung des Rathauses kundtat. Heinrich war selbst von der Resonanz überrascht, die seine Kritik hervorrief. Binnen Stunden stimmten ihm viele Nutzer zu. Das wiederum rief Oberbürgermeister Sven Krüger (SPD) auf den Plan. Am Montag telefonierte er mit dem CDU-Stadtrat - und bat ihn darum, den Eintrag zu löschen.

"Ich habe Stadtrat Heinrich um die Löschung seines Kommentars gebeten, weil ich das Thema gerne ohne Polemik angehen möchte", sagt Krüger dazu. "Wir sollten miteinander sprechen, um Lösungen zu finden. Ich nutze Facebook zwar auch als Kommunikationsmittel. Aber vor allem in den Fällen, in denen die Kommunikation ansonsten nicht zustande kommt. Das war hier aber nicht der Fall. Wir kümmern uns um das Problem."

Krüger versichert, dass er sich der Sache annehmen werde: "Mir war die Angelegenheit bisher nicht bekannt. Die Stadtverwaltung wird jetzt einen Weg suchen, wie wir die Freiberger Porzellan GmbH in den kommenden Jahren in den Christmarkt einbinden können."