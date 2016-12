Freiberger Musikexporte rocken weltweit

Von wegen: Die Großen kommen immer aus Berlin. Diese Stars verdankt die Welt Freiberg (und Marbach und Bräunsdorf)...

erschienen am 13.12.2016



Besinnlichkeit ist Ansichtssache: So wollen die Jungs von Alpha Tiger - dem lautesten Band-Export Mittelsachsens - doch tatsächlich zwischen Weihnachten und Silvester "Weihnachtskonzerte" in Siegen, Köln, Rostock und Flensburg geben. "Zum Runterkommen", wie Gitarrist Peter Langforth unlängst verkündete. Was eine sportliche Aussage ist, wenn man die Musik der Band kennt. Hörproben gibt es online via youtube. Und was nach knallhartem Großstadtsound klingt - nach Berlin, New York, Paris oder zumindest Dresden - hatte seine Geburtsstunde 2011 doch in der schönen Bergstadt. Die Heavy Metal Band aus Freiberg hat es mittlerweile zu einiger Berühmtheit geschafft, war Ende 2015 mit dem neuen Sänger Benjamin Jaino sogar auf Europatournee. "2016 haben wir dann in erster Linie damit verbracht, unser neues Album aufzunehmen", sagt Gitarrist Peter Langforth. "Vor wenigen Tagen ist es fertig geworden, im Frühjahr 2017 wird es erscheinen."

Ja, Alpha Tiger sind eine große Nummer, aber an den gebürtigen Freiberger, der erst vor ein paar Tagen in London aufgelegt hat, kommen sie (noch) nicht ran: ATB. Das heißt eigentlich André Tanneberger, wurde 1973 in Freiberg geboren, ist in Brand-Erbisdorf aufgewachsen und gehört zu den erfolgreichsten deutschen DJs und Musikproduzenten. Auch 18 Jahre nach seinem Durchbruch mit "9 PM (Till I Come)" ist er mit seiner Musik, die zwischen den Richtungen Trance und Dream House anzusiedeln ist, noch immer dick im Geschäft. Besonders in den USA und Großbritannien ist er in der Disko-Szene ein gefeierter Star, wie in London, wo er unlängst die Crowd rockte. 2016 stand für ATB ganz im Zeichen des neuen Albums, das jetzt, wie er sagt, "zu 95 Prozent fertig ist".

Ob ATB Weihnachten auch nach Hause kommt, so wie Benjamin Krbetschek? Der ist vom Namen her nur den wenigsten ein Begriff, doch der 36-jährige Freiberger hat sich in der internationalen Szene der Sounddesigner einen Namen gemacht. Seit vielen Jahren lebt und arbeitet er in Berlin, 2016 arbeitete er intensiv an den Soundeffekten für den starbesetzten Hollywood-Film "Assassin's Creed". "Für ein so großes Projekt zu arbeiten, war schon etwas Besonderes", sagt er. Zum Jahresabschluss kommt er traditionell in seine Heimatstadt, um mit Freunden ein verrücktes Weihnachtskonzert auf die Beine zu stellen. Martin Fischer aus Marbach hat einen Imagewandel hingelegt. Bekannt wurde der 24-Jährige als "Bub aus dem Striegistal". Seit 2003 machte er unter diesem Namen Volksmusik. Mittlerweile ist der "Bub" erwachsen geworden, Martin Fischer setzt auf poppigen Schlager. 2014 schaffte es sein Lied "Vielleicht" auf die Schlagermix-CD "DJ Hitparade ... darauf tanzt Deutschland" mit Größen wie Andrea Berg, Udo Jürgens und Wolfgang Petry. 2016 wurde mit einem neuen Management und den Arbeiten an einer neuen Single der nächste Karriereschritt gemacht.

An ihnen kommt man nicht vorbei: Die Randfichten. Michael "Michl" Rostig ist Teil der wohl bekanntesten Volksmusikgruppe Sachsens. Auch er gehört zu Mittelsachsens bekannten Musikern, wohnt er doch in Bräunsdorf. 2016 war für ihn geprägt von ersten Livekonzerten in neuer Besetzung mit Sängerin Marion Frank sowie den Vorbereitungen auf das große Jubiläumsjahr 2017, in dem "25 Jahre Randfichten" gefeiert wird.

Die Notendealer aus Freiberg haben sich mit A-cappella-Musik mit modernen Einflüssen weit über die Kreisgrenzen hinaus einen Namen gemacht. Die fünf jungen Männer kennen sich seit der Schulzeit, sie haben seitdem neben ihren eigentlichen Berufen etliche Konzerte gegeben und vier CDs veröffentlicht. Erst kürzlich zog die "Notendiele", ein Veranstaltungsraum in der Freiberger Innenstadt, nach Dresden um.(mit fa und emst)