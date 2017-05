Freiberger OB will um Erhalt von Solarworld kämpfen

erschienen am 11.05.2017



Freiberg (dpa/sn) - Freibergs Oberbürgermeister Sven Krüger (SPD) will angesichts der drohenden Insolvenz um den Erhalt des Solartechnik-Herstellers Solarworld kämpfen. «Wir werden gemeinsam mit allen Beteiligten das Möglichste tun, um den Standort vielleicht in Teilbereichen zu erhalten», erkärte er am Donnerstag nach einem Treffen mit Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) in Freiberg. Dazu soll es zunächst Gespräche mit dem Insolvenzverwalter geben, sobald dieser feststehe. «Um zu klären, wo wir unterstützen können.» Zudem will sich die Bergstadt gemeinsam mit dem Landkreis und der Wirtschaftsförderung verstärkt um Neuansiedlungen bemühen.

In Freiberg gibt es laut Krüger insgesamt rund 20 500 Arbeitsplätze. «Wenn davon 1200 bedroht sind, ist das schon eine Größenordnung.» Auf der anderen Seite verfüge Freiberg über eine «robuste Wirtschaftskraft.» «Das nährt bei mir die Hoffnung, dass möglichst viele Solarworld-Beschäftigte eine Anschlussbeschäftigung finden können.» Dennoch mache die Ungewissheit den Menschen derzeit zu schaffen, viele Familien in der Stadt seien betroffen.

Krüger forderte, die Mitarbeiter in Freiberg so schnell wie möglich zu informieren. «Sie haben das Recht zu erfahren, wie es um das Unternehmen steht und wie es weitergehen kann.»