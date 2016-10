Freiberger Schalom-Tage beendet

erschienen am 03.10.2016



Freiberg. Mit einem Zeitzeugengespräch der Holocaust-Überlebenden Hana Berger Moran und Mark Olsky sowie Bestsellerautorin Wendy Holden sind die Freiberger Schalom-Tage zu Ende gegangen. Rund 120 Besucher erhielten im Freiberger Theater Einblicke in die Lebensgeschichte der Freiberger "KZ-Babys" Hana Berger Moran und Mark Olsky, die 71 Jahre nach ihrer dramatischen Geburt erstmals gemeinsam deutschen Boden betraten. Interessiert folgten sie zunächst dem Vortrag von Heimatforscher Michael Düsing über das Freiberger Außenlager des KZ Flossenbürg, in dem vor 71 Jahren etwa 1000 jüdische Zwangsarbeiterinnen inhaftiert und kurz vor Kriegsende in einem Transportzug in das österreichische Lager in Mauthausen deportiert wurden. (esaw)