Freiberger Stipendiaten auf Festspiel-Visite in Bayreuth

Die Spielzeit am Theater ist eröffnet, und wieder wird "La Bohème" gespielt. Mit dieser Oper empfahlen sich Lindsay Funchal und Derek Rue für ein Wagner-Stipen- dium in Bayreuth.

Von Marianne Schultz

erschienen am 31.08.2016



Freiberg. Die Kunstwelt verbeugte sich während der Bayreuther Festspiele vor der Musik Richard Wagners, und freudig mittendrin tummelten sich mit Lindsay Funchal und Derek Rue zwei junge Sänger aus dem Ensemble des Mittelsächsischen Theaters. Unter mehr als 100Stipendiaten aus dem In- und Ausland durften sie das Kostbarste von Bayreuth erkunden.

Beide waren dem Präsidenten des Wagner-Ortsverbandes Chemnitz, Matthias Ries-Wolff, besonders engagiert in einer "La Bohème"-Aufführung im Frühjahr aufgefallen. Lindsay Funchal singt darin die Musetta, eine kokette Pariserin, die in der Stunde größter Not Liebe und Mitgefühl unter Beweis stellt. Derek Rue gibt seinem Spielzeugverkäufer Parpignol intensiv Ausdruck.

Die gebürtige Brasilianerin und der US-Amerikaner sind erst seit einem Jahr im Ensemble und sorgen bereits jetzt für bleibende Eindrücke. Lindsay Funchal gab ihren Einstand in Freiberg mit der Partie der Arsena im "Zigeunerbaron" auf der Seebühne, sie sang die Susanna in Mozarts "Figaro", merken wird man sich ihre Valencienne in Lehárs "Lustiger Witwe".

Ihr Koffer für Bayreuth war ziemlich groß und ziemlich schwer, gefüllt mit Noten, die sie im Sommer für die neue Saison in Freiberg lernen musste, gefüllt aber auch mit tollen Kleidern für die Vorstellungen. "Chic und elegant trägt man dort", erklärt sie ihre Wahl. In Bayreuth seien alle Frauen gut angezogen. Vor allem aber sei der Umgang mit den Stipendiaten sehr gut organisiert gewesen. Die begehrten Theatertickets für drei Vorstellungen (unter anderem "Parsifal", "Götterdämmerung") gab es ohne Umstände. Die Künstlerin, die zuletzt in Dresden an der Musikhochschule studierte, lernte dort neue Kollegen kennen, traf alte Freunde wieder. "Es ist sehr wichtig für uns Sänger, Kontakte zu knüpfen, Erfahrungen auszutauschen", sagt sie. Ehemalige Kommilitonen singen heute beispielsweise im Chor, einer sei Dirigent in Koblenz, viele aber auf der Suche nach einer Stelle. Sie selbst sei sehr froh, ein Engagement in Freiberg zu haben, wo sie sich entwickeln kann.

Und dann die Eindrücke! Unter all den tollen Sängern ragte für sie Georg Zeppenfeld als Gurnemanz im "Parsifal" künstlerisch noch heraus. Über das Warum und Wieso von Bühnenwirkung müsse man natürlich mit den anderen Stipendiaten diskutieren. Die Dauer der Vorstellungen (fünf Stunden und mehr) erwies sich als nicht hinderlich. Klar, man sitze hart, es sei anstrengend, manchmal stehe die Luft, so Funchal. "Aber ich fand die Inszenierungen so spannend, so perfekt, dass ich mit Rieseneindrücken zurückgekehrt bin." Und herausgefunden hat sie, dass sie bereits jetzt ein Blumenmädchen im "Parsifal" singen könnte oder eine Norne in der "Götterdämmerung", vielleicht auch eine Rheintochter. Für andere Wagner-Partien müsse sie stimmlich noch wachsen. Jetzt, zu Beginn der Spielzeit, warten auf sie große Aufgaben, zuerst das Gretchen im "Wildschütz" von Lortzing (8. Oktober), dann die Zdenka in "Arabella" von Richard Strauss (18.März).

So ein Stipendium ist weder Meisterkurs noch Karrierebörse. Es sind vor allen die Eindrücke, die bleiben, ebenso für den künftigen Baron Kronthal in Lortzings "Wildschütz". Tenor Derek Rue ist noch gefangen in der Atmosphäre mit lauter offenen, interessierten, kunstbegeisterten jungen Kollegen unterschiedlicher Opernberufe, also nicht nur Sängern, auch Musikern, Kapellmeistern, Regisseuren, Ausstattern. Sein Favorit wurde "Die Götterdämmerung", eine sehr moderne Inszenierung mit aufwendigem, bewegtem Bühnenbild auf der riesigen Drehbühne.

Gesungen hat Derek Rue in Bayreuth selbst natürlich nicht, außer bei einem kleinen Konzert der Stipendiaten fernab des Festspiel-Rummels. Sehr zurückhaltend bewertet der Künstler, der früher ein sehr erfolgreicher Snowboarder war, seine alte Leidenschaft aufgrund der Verletzungsgefahr. Für das Erzgebirge hat der Sänger ganz andere Pläne: Im Winter wird er es mit Skilanglauf versuchen.