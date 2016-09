Freiberger Wissenschaftler erforschen italienischen Vulkan

erschienen am 02.09.2016



Eine Gruppe von 17 Studenten und Wissenschaftlern der TU Bergakademie Freiberg ist zu einer zweiw√∂chigen Exkursion nach Italien gestartet. Wie die Hochschule mitteilte, werden die Forscher auf der Insel Panarea Untersuchungen unter Wasser anstellen, um so mehr √ľber die Entstehung von Erdbeben und Vulkanausbr√ľchen zu erfahren.

Im Gegensatz zu Stromboli und Vulcano befinden sich die vulkanischen Aktivit√§ten von Panarea unter der Wasseroberfl√§che des Mittelmeeres und erfordern somit den Einsatz von Tauchern. "Die Studenten sind ein Jahr lang an der Universit√§t auf diesen Einsatz vorbereitet worden, und m√ľssen nun zeigen, dass sie in der Lage sind, in Wassertiefen von bis zu 25 Metern unterschiedlichste Aufgaben zu l√∂sen", sagt der wissenschaftliche Leiter des Scientific Diving Centers, Broder Merkel. Dazu geh√∂ren unter anderem das Messen von Temperaturen bis 135 Grad Celcius und des W√§rmeflusses am Meeresboden. ¬†(fp)