Freibergs größte Kreuzung dicht: Autofahrer brauchen Geduld

In der Bergstadt kommt der Verkehr aktuell aufgrund von Umleitungen besonders oft zum Erliegen. Das Rathaus ist sich keiner Schuld bewusst.

Von Steffen Jankowski, Kai Kollenberg und Verena Toth

erschienen am 22.10.2016



Freiberg. Autofahrer brauchen in Freiberg starke Nerven. Seit mehr als einem Jahr ist die Bundesstraße 173, die durch die Stadt verläuft, eine Großbaustelle. Die Arbeiten sollen zwar noch in diesem Jahr zu Ende gehen. Momentan ist die Verwirrung ob der Sperrungen und Umleitungen groß. Denn die Arbeiten an der regional so wichtigen B 173 haben vor einer Woche den neuralgischen Knotenpunkt mit der B 101 erreicht; damit sind gleich zwei Bundesstraßen gesperrt. Geplantes Bauende: 24. November 2016.

Vor allem Auswärtige finden sich nicht mehr in der Bergstadt zurecht. So sind Autofahrer aus Richtung Brand-Erbisdorf regelmäßig überrascht, dass die B 101 für sie zur Sackgasse wird. Alle paar Minuten wenden mehrere Autofahrer ratlos. Auch die Hirschfelderin Corinn Ehrlich steht am Mittag entnervt mit ihrem Auto vor der weißroten Absperrung. "Die können doch hier nicht alles dichtmachen", sagt sie.

Der Ausbau der B 173 läuft unter der Regie des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Dessen Sprecherin Isabel Siebert erklärt auf Nachfrage, dass die Straßenbauverwaltung ihre Ampelschaltungen angepasst habe, um Staus in der Stadt zu reduzieren. Gerade im Berufsverkehr kommt es dennoch zum Verkehrsinfarkt:

Heinrich-Heine-Straße: Die Stadtverwaltung lenkt den Verkehr, der nicht mehr über die große Kreuzung an der Chemnitzer Straße fahren kann, über die Heinrich-Heine-Straße um. Dort soll er über die Lessingstraße wieder auf die B 101 geführt werden. Doch an der Einmündung in die Lessingstraße bildet sich eine lange Schlange. Nur wenige Fahrzeuge können pro Grünphase links in die Lessingstraße einbiegen.

Lessingstraße: Auf der Lessingstraße droht den Autofahrern dann der nächste Stau. Ortsunkundige sind besonders betroffen. Sie folgen der offiziellen Umleitung und stehen schließlich an der Ampel, um rechts auf die Chemnitzer Straße zu kommen. Auch hier braucht es Geduld.

B 101/Altes Forsthaus: Auch auf der Bundesstraße 101 außerhalb Freibergs erliegt der Verkehr zeitweise. In der Kurve am alten Forsthaus werden Arbeiten an der Straßen-Entwässerung durchgeführt. Die Straße ist halbseitig gesperrt. Eine Ampel regelt den Verkehr.

Die Stadtverwaltung ist sich keiner Schuld bewusst: Die Sperrung an der Kreuzung beider Bundesstraßen werde durch große Plantafeln sowohl an der B 101 und B 173 als auch an der Halsbrücker Straße, der Frauensteiner Straße und der Käthe-Kollwitz-Straße angekündigt, sagt Antje Liebernickel vom Ordnungsamt. Die Umleitungen seien durch gelbe U-Schilder mit dem Zusatz "B 101" beziehungsweise "B 173" markiert. Informationen gebe es auch auf der Internetseite der Stadt. Die Amtsleiterin räumt aber ein, dass "meist wenig Vorlauf vorhanden" sei zwischen dem Antrag auf eine Straßensperrung und dem Baubeginn. Konkret hat das Landesamt am 13. Oktober eine Pressemitteilung herausgegeben, dass Freibergs größte Kreuzung ab 14. Oktober gesperrt werde.

Eine Veröffentlichung könne erst erfolgen, so Liebernickel, wenn die Maßnahme unter Einbeziehung verschiedener Behörden und Beteiligter abschließend geprüft wurde. Der Koordinierungsaufwand sei dabei hoch. So mussten Abschnitte der Beethoven- und der Lessingstraße zu Einbahnstraßen deklariert werden, um als Umleitungsstrecke dienen zu können. Dabei müssten nicht nur das hohe Verkehrsaufkommen bei Bundesstraßen, sondern auch eventuelle Großraum- und Schwerlasttransporte bedacht werden.

Die Freiberger ziehen derweil ihre eigenen Schlüsse. Er wünsche sich eine Umgehungsstrecke, sagt ein 80 Jahre alter Passant mit Blick auf die Baustellen. Auf ihr könnte der größte Teil des Verkehrs um die Innenstadt herum geleitet werden - ganz gleich, ob es Baustellen in der Innenstadt gebe oder nicht.