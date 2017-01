Freizeit - Rodeln im Albertpark soll erlaubt bleiben

31.03.2016

Großeinsatz in Freiberg: Mehrere Verletzte nach Wohnungsbrand

Freiberg. Großeinsatz in Freiberg: 40 Feuerwehrleute und Dutzende Rettungskräfte sind am Mittwochnachmittag zu einem Brand in einem Wohnblock ausgerückt. Mindestens neun Verletzte waren zu versorgen. Wodurch das Feuer ausgelöst wurde, ist unklar. weiterlesen