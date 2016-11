Freizeitspaß in den Wintermonaten

Eisbahn öffnet am 24. November

erschienen am 15.11.2016



Freiberg. Die Eisbahn im Freiberger Schloss Freudenstein öffnet am 24. November und startet damit in die vierte Saison. Bis zum 26. Februar 2017 können Besucher täglich ihre Runden auf der Bahn drehen. Geplant ist außerdem die "Barmer Eisstock-Challenge" mit Unterstützung der "Freien Presse", bei der Teams von vier Personen teilnehmen können und die Chance auf attraktive Preie haben. Anmeldungen unter 03731 363225. (hors)