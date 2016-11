Für tausende Mittelsachsen steigt der Strompreis ab Januar

Familie Mustermann muss rund zwei Euro mehr pro Monat einplanen. Ratsam sind Stromsparen - und Vergleichsangebote.

Von Steffen Jankowski

erschienen am 28.11.2016



Freiberg. Zigtausende Mittelsachsen erhalten in diesen Tagen Post von ihrem Stromversorger: Viele Elektrizitätsunternehmen landauf, landab erhöhen zum 1. Januar 2017 ihre Preise. Da machen auch die "Platzhirsche" im Landkreis keine Ausnahme. Bei der Envia Mitteldeutsche Energie AG (Envia M) sind laut Unternehmenssprecher Stefan Buscher etwa 60 Prozent der sachsenweit 491.000 Privatkunden betroffen. Bei den Stadtwerken Freiberg wird es nach den Worten von Vorstandschef Axel Schneegans für etwa 18.000 Kunden teurer, die Stadtwerke Döbeln sprechen von etwa 19.300 betroffenen Abnehmern.

Die Preiserhöhung liegt für Otto Normalverbraucher bei etwa zwei Euro im Monat. So hebt Envia M beispielsweise für Privatkunden in der Grundversorgung und daran angelehnten Tarifen ab Januar den monatlichen Grundpreis - umgangssprachlich oft auch als "Zählergebühr" bezeichnet - um 2,17 Euro an. Der Verbrauchspreis - gelegentlich auch Arbeits- oder Kilowattstundenpreis genannt - bleibe unverändert, so Stefan Buscher.

Die Freiberger Stadtwerke schlagen in mehreren Haushalt-Tarifen 71 Cent pro Monat auf den Grundpreis und 0,59 Cent pro Kilowattstunde auf den Verbrauchspreis auf. "Eine Musterfamilie mit einem Jahresverbrauch von 2000 Kilowattstunden muss also künftig 1,70 Euro pro Monat mehr bezahlen", rechnet Vorstandsvorsitzender Schneegans vor: "Damit sind wir moderater als die Envia."

Noch geringer fällt der Zuschlag im Netzgebiet der Stadtwerke Döbeln aus: In der Grund- und Ersatzversorgung bleibt der Grundpreis konstant und der Arbeitspreis klettert um 0,3 Cent pro Kilowattstunde nach oben. Für die drei- bis vierköpfige "Familie Mustermann" aus dem Freiberger Rechenbeispiel wären das 50 Cent pro Monat mehr.

Als Grund für die Preiserhöhung nennen die Versorger unisono die Erneuerbaren Energien. Zum einen seien die Entgelte für die Nutzung der Netze gestiegen, weil unter anderem wegen Windkraft & Co. kräftig in den Ausbau der Stromtrassen investiert werden müsse. Zum anderen steige die im Erneuerbare-Energien-Gesetz geregelte Umlage zur Förderung regenerativer Energien mit dem Jahreswechsel von 6,354 auf 6,88 Cent pro Kilowattstunde. Zwar seien die Preise an der Strombörse gefallen, räumt Envia-Sprecher Buscher ein, "aber die Einsparungen bei den Bezugskosten werden durch die anderen beiden Faktoren mehr als aufgefressen."

Die Tendenz bestätigt Rechtsberaterin Marlies Garkisch von der Chemnitzer Verbraucherzentrale: "Das geben alle Versorger an ihre Kunden weiter, Unterschiede gibt es nur beim Zeitpunkt und der Höhe des Preisanstiegs." Damit die Preiserhöhung wirksam wird, müsse sie den Kunden sechs Wochen vor Inkrafttreten per Brief angekündigt werden. Betroffenen Stromkunden rät Marlies Garkisch, von ihrem bei Preiserhöhungen geltenden Sonderkündigungsrecht Gebrauch zu machen und sich - beispielsweise über ein Vergleichsportal im Internet - nach einem günstigeren Anbieter umzuschauen. Dabei sollten sie darauf achten, dass im neuen Tarif die ab 1. Januar geltende höhere EEG-Umlage bereits berücksichtigt ist.

"Von Tarifen mit Paketpreis und Vorauszahlung raten wir grundsätzlich ab", sagt die Expertin. Denn diese könnten für die Kunden letztlich teurer werden, wenn sie weniger oder mehr Strom verbrauchen als erwartet oder ihr Versorger Insolvenz anmeldet. "Auch Tarife mit Neukunden-Bonus bringen nichts, denn diesen Bonus holen sich die Versorger im zweiten Jahr zurück", so die Beraterin. (mit mib)