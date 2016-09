Gedenktafel erinnert an Opfer des Bombenangriffs

erschienen am 30.09.2016



Freiberg. Auf dem Donatsfriedhof soll eine Gedenktafel an die Opfer des Bombenangriffes auf Freiberg vor 72 Jahren erinnern. Sie wird am 7. Oktober, 10 Uhr im neuen Bereich des Friedhofes durch Bürgermeister Holger Reuter eingeweiht. Anschließend wird in die Jakobikirche zum Friedensgebet eingeladen, teilte die Pressestelle des Rathauses mit.

Die Tafel stehe stellvertretend für alle Opfer des Bombenangriffes 1944 und stelle das Schicksal der damals 23-jährigen Erna Matthes dar, die sich während des Angriffs schützend über ihren vier Wochen alten Säugling warf. Im Gegensatz zu ihrem Sohn überlebte die Mutter nicht. Durch Luftangriffe mit 60 Tonnen Bomben traf der Krieg am 7. Oktober 1944, 12.40 Uhr, Freiberg mit voller Wucht. Mehr als 100 Menschen verloren ihr Leben, mehr als 1000 standen danach vor den Trümmern ihres Besitzes. Noch 193 Mal ertönte das Signal Fliegeralarm danach in Freiberg. Glücklicherweise war Freiberg nie wieder Ziel der Bomber.

Zur Einweihung der Gedenktafel wird Steinmetz Karl-Heinz Deisinger einige Worte zur Wahl des besonderen Materials der Gedenktafel sprechen, welche von einem Meisterschüler gestaltet worden ist. (fp)