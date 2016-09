Gemeinde-Ehe: Gericht macht Frauenstein wenig Hoffnung

Die Erzgebirgsstadt will mit Hartmannsdorf-Reichenau im Nachbarkreis fusionieren. Die Richter sehen dafür keinen Grund.

Von Astrid Ring

erschienen am 08.09.2016



Chemnitz/Frauenstein. Obwohl das Verwaltungsgericht Chemnitz erst heute seine Entscheidung bekanntgeben will, zeichnet sich für die Prozessbeteiligten nach dem gestrigen Verhandlungstag eine Tendenz ab: Eine Fusion zwischen Frauenstein im Landkreis Mittelsachsen und Hartmannsdorf-Reichenau im Nachbarlandkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge wird es wahrscheinlich nicht geben. Die betroffenen Kommunen können den Richterspruch heute erfragen.

Etwa 20 Bewohner der Erzgebirgsgemeinden verfolgten die Verhandlung, die meisten mit klaren Vorstellungen: "Wir haben jeden Tag die Burg Frauenstein vor Augen und glauben an die Demokratie", fasste beispielsweise Regina Eckert aus Hartmannsdorf die Meinung der Zuhörer in Worte. In einem Bürgerentscheid hatten sich 66 Prozent der Einwohner von Frauensteins Nachbarkommune für einen Zusammenschluss ausgesprochen.

Die Verschmelzung der Kommunen über die Landkreisgrenze hinweg aber wäre auf der Grundlage der Gemeindegebietsreform von 1998 in Sachsen ein Präzedenzfall. Und einen solchen wollen offenbar weder der Freistaat - in Vertretung der Landesdirektion und des Innenministeriums - noch das Gericht zulassen. Da nützte es auch nichts, dass die Gemeinden als Kläger und die Landesdirektion als Beklagte über drei Stunden lang argumentierten.

Der Unmut war sowohl Frauensteins Bürgermeister Reiner Hentschel (parteilos) als auch seinem Amtskollegen Reinhard Pitsch (parteilos) nach der Verhandlung anzusehen. Mit vorsichtigen Worten erwogen beide bereits die nächste Gerichtsinstanz. "Wenn die Fusion abgelehnt wird, werden wir zunächst eine gemeinsame Sitzung des Frauensteiner Stadtrates und des Gemeinderates von Hartmannsdorf-Reichenau einberufen. Dort wird die Entscheidung fallen, wie es weitergeht", kündigte Hentschel an.

Andreas Henke, der Anwalt der beiden Gemeinden, konnte die Argumentation des Gerichts gestern nur schwer nachvollziehen. Es führte unter anderem das Allgemeinwohl an, das sich nicht nur auf die zwei Kommunen beziehe, sondern in größerem Rahmen zu fassen sei. Auf der Grundlage der sächsischen Gemeindegebietsreform von 1998 sei die Gemeinde Hartmannsdorf-Reichenau auf eigenen Wunsch hin selbstständig geblieben und nun in einer Verwaltungsgemeinschaft mit Klingenberg integriert. Sie stärke das dortige Gefüge. Für Frauenstein könnte ein Zusammengehen beispielsweise mit Rechenberg-Bienenmühle angestrebt werden. Bei einem Zusammenschluss von Frauenstein mit Hartmannsdorf-Reichenau werde zudem nicht die vom Gesetzgeber vorgegebene Anzahl von 5000 Einwohnern erreicht.

Anwalt Henke vermutet, dass die Kreisgrenze zwischen den Kommunen der eigentliche Hinderungsgrund für die Ehe ist, die beide seit 2013 anstreben. Allerdings wurde ihr Antrag von der Landesdirektion abgelehnt. Die Kommunen gingen in Widerspruch, auch diesen schmetterten die Behörden ab. Deshalb zogen die Bürgermeister vor Gericht.

Als Grundlage für ihr Ehe-Versprechen gilt ihrer Meinung nach die enge Verflechtung beider Kommunen. So nutzen die Bewohner von Hartmannsdorf-Reichenau Kindereinrichtungen und Schule in Frauenstein ebenso wie Einkaufsmöglichkeiten und medizinische Betreuung. "Wenn es keine Fusion gibt, wird die Entwicklung von Frauenstein gehemmt. Wir erfüllen Aufgaben für die umliegenden Gemeinden, sanieren dafür die Schule und bauen eine Kindergarten", argumentierte Reiner Hentschel.