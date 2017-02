Gemeinde stellt Prioritätenliste auf Prüfstand

erschienen am 24.02.2017



Niederbobritzsch. Seit sieben Jahren existiert sie bereits. Inzwischen ist sie auf mehr als 40 Positionen angewachsen: die Prioritätenliste der geplanten Bauvorhaben der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf. Sie wurde während der Sitzung des Gemeinderates am Donnerstagabend erneut auf den Prüfstand gestellt. Obwohl die einzelnen Maßnahmen in die Prioritäten von 1 bis 5 untergliedert sind, stellte Rathauschef Volker Haupt (CDU) eines immer wieder klar: "Die Liste ist kein Dogma, eher eine Handlungsanweisung für die Verwaltung." Ebenso könnten laut Bauamtschef André Felgner die Einwohner daraus ableiten, in welchem Jahr das eine oder andere Vorhaben quasi vor ihrer Haustür umgesetzt wird.

Nachfolgend die von den Gemeinderäten abgesegneten Änderungen innerhalb der Liste: Die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeugs für Ortswehr Sohra steht seit Längerem auf der Agenda der Kommune. Das Vorhaben wurde von Priorität 2 auf Priorität 1 gesetzt. Bisher hatten die Erweiterung der Oberschule und der Neubau der Sporthalle in Niederbobritzsch die Priorität 2. Beide Vorhaben wurden nun ebenso nach oben, auf Priorität 1 gerückt. Dafür hatte sich vor allem Gemeinderat Michael Trinkler (Linke) stark gemacht. Die zu DDR-Zeiten von der damaligen LPG geschaffene Kirchstraße in Oberbobritzsch ist extrem marode. Laut Rathauschef Haupt liegen bereits Planungen für den Ausbau vor. Doch die beiden letzten Hochwasser hatten den Baubeginn immer wieder verhindert. Nun aber sei die Zeit reif, die Verbindungsstraße zwischen Nieder- und Oberbobritzsch auf Vordermann zu bringen. (jwa/fp)