Geplanter Windpark steht in Flugschneise geschützter Vögel

Das Vorranggebiet für die Nutzung der Windenergie Reinsberg/Dittmannsdorf kollidiert mit dem Artenschutz. Das besagt ein Gutachten, das auch den Planungsverband nicht gut aussehen lässt.

Von Steffen Jankowski

erschienen am 31.01.2017



Reinsberg. Jetzt ist es nicht mehr nur der Rotmilan: Das im Entwurf des Regionalplans angedachte Windkraft-Vorranggebiet Nummer 32 Reinsberg/Dittmannsdorf steht mitten in einer Hauptflugschneise des europäischen Breitfront-Vogelzugs. Das besagt der "Faunistische Fachbeitrag" des Dresdner Büros "Probios", den Wolfgang Hahn in der vergangenen Woche dem Gemeinderat von Reinsberg präsentiert hat.

Das Gremium hatte das Dresdner Büro beauftragt, die Vogel- und Fledermausvorkommen in der Gemeinde Reinsberg zu untersuchen. Es ist ein offenes Geheimnis, dass damit Argumente gegen den Bau von Windenergieanlagen gesammelt werden sollten. Und die haben Hahn und seine Leute geliefert.

So brüten im 1500-Meter-Umkreis um den potenziellen Windpark herum nicht nur zwei Rotmilan-Paare, sondern auch Mäusebussard und Rohrweihe. Zudem wurden hier Schwarzstorch, Uhu, Wespenbussard, Kornweihe, Kiebitz und weitere selten gewordene Arten gesichtet. Laut Gutachter Hahn gehört die Feldflur nördlich von Dittmannsdorf darüber hinaus "zu einer Verdichtungszone innerhalb des europäischen Breitfront-Vogelzugs".

Zwischen dem 4. August und dem 29. November vorigen Jahres seien bei 16 zweistündigen Zählungen insgesamt 31.130 Zugvögel aus 49Arten registriert worden, so der gelernte Forstwirt. Dabei habe es sich ausschließlich um ziehende, nicht rastende Tiere in Windrad- relevanten Flughöhen gehandelt. Die mittlere Zugdichte von 973 Individuen pro Stunde gelte nach aktueller Rechtssprechung sowie nach fachlichen Kriterien als signifikant für den Vogelzug.

Und auch die Fledermäuse fehlen nicht: Im Drei-Kilometer-Radius um das Vorranggebiet kommen nach Recherchen und Untersuchungen von Probios 18 der 22 Fledermausarten in ganz Sachsen vor. Sie alle stehen unter Schutz. So gibt es in Neukirchen beispielsweise das Große Mausohr, die Kleine Hufeisennase und die Mopsfledermaus.

Experte Hahn wies zugleich ausdrücklich darauf hin, dass nicht nur die Windkraft dem Artenschutz zuwiderläuft. Er empfahl unter anderem, auf mindestens 80 Hektar Fläche naturnahe Feldsäume, beweidete Grünflächen sowie Rast- und Schlafgehölze für die Vögel anzulegen. Die Pestizidbelastung müsse konsequent reduziert und für die in Feldern brütenden Arten wie Kiebitz und Rohrweihe Brutschutzzonen eingerichtet werden.

Kritik übte Hahn auch am Planungsverband. In den Unterlagen der Behörde sei die Gemeinde Reinsberg in Bezug auf geschützte Arten ein weißer Fleck: "Dabei ist hier ein schutz- und erhaltungswürdiger Flugkorridor vorhanden, der von Bauwerken und Schlagrisiko freizuhalten ist." Der Gemeinderat fasste einstimmig den Beschluss, die Erkenntnisse an den Planungsverband weiterzuleiten mit der Empfehlung, das Vorranggebiet zu streichen.

Jens Uhlig vom Planungsverband äußerte sich dazu gestern skeptisch: "Wenn wir ein Gebiet herausnehmen, müssen wir woanders ein neue Fläche ausweisen." Andernfalls werde der Regionalplan anfechtbar, weil er der Windenergie nicht substanziell Raum verschaffe, wie vom Gesetz gefordert. Das Reinsberger Gutachten werde sorgsam geprüft und auf jeden Fall dem Datenblatt für das Gebiet beigefügt, versprach Uhlig.