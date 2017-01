Geringer Schaden, große Verunsicherung

Diebe sind in die Weißenborner Kirche ein- gebrochen. Die gestohlenen Mikrofone lassen sich ersetzen. Die Gemeinde beschäftigt eine andere Frage: Wie konnten die Täter hineingelangen?

Von Kai Kollenberg

erschienen am 06.01.2017



Weißenborn. Der Trend hält an: Seit einigen Wochen sind Kirchen in Mittelsachsen in den Blick von Dieben geraten. Nun gibt es den nächsten Fall. Dieses Mal erwischte es die Kirche an der Frauensteiner Straße in Weißenborn.

Wann genau die Einbrecher kamen, kann die Polizei nach ersten Informationen nicht genau sagen. Die Diebe müssen sich demnach in der Zeit zwischen Silvesterabend und Dienstagabend Zugang zum Gotteshaus verschafft haben, teilt die Polizeidirektion Chemnitz mit. Dort versuchten sie, einen Tresor aufzubrechen, was jedoch misslang. Schließlich stahlen sie zwei Mikrofone. Die Ermittler beziffern den Wert auf rund 500 Euro.

Die Verunsicherung ist groß in der evangelischen Kirchgemeinde Weißenborn-Berthelsdorf, wie Pfarrer Markus Köber sagt. "Wir wissen nicht, wie die Diebe in die Kirche gekommen sind", sagt er. Am Silvesterabend sei die Kirche verschlossen worden. Das habe er sich bestätigen lassen. Zudem gebe es keine typischen Einbruchspuren an Türen oder Fenstern der Kirche. "Es ist kein Schaden zu sehen", sagt er. Der Diebstahl fiel deswegen am Dienstagabend nur auf, weil die Möbel in der Sakristei verstellt waren, als habe jemand nach etwas gesucht. "Auch ein Heizgerät war angeschaltet", sagt Pfarrer Köber. "Das wirkte alles ein wenig dilettantisch. Als wäre nichts von dem geplant gewesen."

Die Frage, warum in jüngster Zeit immer wieder Kirchen zum Schauplatz von Einbrüchen werden, lässt Raum für Spekulationen. Die Polizei geht davon aus, dass Kirchen als leichtes Ziel von Einbrechern ausgemacht werden, weil in ihnen niemand wohne und Diebe dort längere Zeit ungestört suchen könnten. Dabei ist die Ausbeute meistens gering: Bei einem Einbruch in einer Flöhaer Kirche wurde ein Mikrofon im Wert von 600 Euro erbeutet. In der Oederaner Friedhofskapelle konnten die Täter die Kollekte mit etwas Bargeld finden. Mehr Glück hatten Unbekannte in der Kapelle im Freiberger Ortsteil Zug: Dort ließen sie sakrale Gegenstände mitgehen. Überall hinterließen die Einbrecher allerdings Sachschäden: In Zug soll er bei 1500 Euro gelegen haben.

Die gestohlenen Weißenborner Mikrofone im Wert von mehreren hundert Euro sind laut Pfarrer Köber kein allzu großer Schaden: "Was will man mit einem 15 Jahre altem Mikrofon?" Viel größer ist der Aufwand, den er jetzt für die Neuanschaffung betreiben muss. Denn ein Mikrofon kann er nicht eins zu eins ersetzen. Das Modell wird nicht mehr hergestellt. Und neuere Varianten sind womöglich nicht mit der Tonanlage in der Kirche kompatibel. Der Pfarrer geht deswegen davon aus, dass zumindest ein Teil der Anlage neu angeschafft werden muss.