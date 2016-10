Glashersteller in Schwierigkeiten: Saxo Isotherm insolvent

Die Mitarbeiter erfuhren bei einer Betriebsversammlung von der Notlage. Dennoch gibt es auch positive Signale aus dem angeschlagenen Unternehmen.

Von Astrid Ring

erschienen am 14.10.2016



Brand-Erbisdorf/St Michaelis. Der Spezialglashersteller Saxo Isotherm in St. Michaelis hat Insolvenz angemeldet. Ebenso musste die auf dem Betriebsgelände befindliche Firma GKT Sprossen- und Spritzguss einen Antrag auf Insolvenz stellen. Wie jetzt aus dem Betrieb bekannt wurde, sind die Anträge am 29. beziehungsweise 30. September beim Insolvenzgericht Chemnitz gestellt worden. Bei Saxo Isotherm, das seit 1990 zum GKT Firmenverbund Brakel gehört, sind 109 Beschäftigte tätig. Weitere acht gehören zu dem Sprossenhersteller, der wiederum eine Tochterfirma des Spezialglasunternehmens ist.

Die Mitarbeiter erfuhren nach Informationen der "Freien Presse" in einer Betriebsversammlung, dass wirtschaftliche sowie Zahlungsschwierigkeiten von Saxo Isotherm zu diesem Schritt geführt hätten. Das wiederum verwundert jedoch nicht wenige Beschäftigte des Glasherstellers. Die Auftragsbücher seien gut gefüllt, sagte ein Mitarbeiter der "Freien Presse". In den verschiedenen Unternehmensbereichen werde aufgrund der guten Auftragslage derzeit mehrschichtig gearbeitet.

Das Unternehmen Saxo Isotherm samt Tochter ist nach der Narva GmbH im Brand-Erbisdorfer Industriegebiet Nord der zweite Industriebetrieb, der innerhalb weniger Wochen um seine Zukunft bangt. Narva beschäftigt rund 370 Personen. Dort könnten bis zu 185 Angestellte ihr Kündigungsschreiben erhalten. Entlassungen scheinen bei Saxo Isotherm zumindest derzeit kein Thema zu sein. Insolvenzverwalter Dirk Herzig soll nach Informationen der "Freien Presse" den Mitarbeitern mitgeteilt haben, dass der Betrieb erhalten und verkauft werden solle. Herzig wolle demnach zunächst ein Wirtschaftsgutachten über das Unternehmen erarbeiten, damit in etwa acht Wochen das Insolvenzverfahren eröffnet werden könne. Vom Insolvenzverwalter erhielt die "Freie Presse" bisher auf Anfrage keine Stellungnahme.

Hauptkunde des Glasherstellers in St. Michaelis sind die in Brakel (Nordrhein-Westfalen) ansässigen und ebenfalls zur GKT-Gruppe gehörenden Firmen Thermo-Glas und Sicherheitsglas. Sie beziehen unter anderem vom mittelsächsischen Standort Sicherheitsgläser in Spezial- und Übergrößen, die in Brakel nicht produziert werden können. "Alles, was kompliziert und schwierig ist, wird hier in St. Michaelis erledigt. Verkauft wird es über Brakel", hieß es gestern aus dem Betrieb. Das betreffe zudem einen Großteil der in St. Michaelis hergestellten Produkte. Saxo Isotherm beliefere zudem weitere Kunden, die dem Unter- nehmen offenbar die Treue halten wollen.

Bei GKT in Brakel ist die Insolvenz des sächsischen Partners bekannt, erklärte gestern der dortige Betriebsratsvorsitzende Sven Mogge auf Nachfrage der "Freien Presse". Die Geschäftsleitung habe mit einem Aushang darüber informiert. Mogge habe jedoch mit den Kollegen von Saxo Isotherm bisher keinen Kontakt aufgenommen. Das sei auch umgekehrt nicht geschehen.

Wie lange das Unternehmen aus dem Brand-Erbisdorfer Stadtteil bereits mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat, blieb gestern unklar. Ende Januar noch hatte Landrat Matthias Damm (CDU) den Betrieb besucht. Damals lobte er noch: "Saxo Isotherm-Glas zeigt, welche Besonderheiten der Wirtschaftsstandort Mittelsachsen hat und wie wichtig die gemeinsame Aufgabe der Fachkräftesicherung ist."