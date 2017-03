Glockenguss zum Zweiten - gelungen

Die Biebersteiner können frohlocken: Der zweite Versuch, die Sterbeglocke für das Geläut ihrer Kirche zu gießen, ist gelungen. Im Sächsischen Metallwerk fielen viele Steine vom Herzen.

Von Wieland Josch

erschienen am 11.03.2017



Freiberg. Die Anspannung war groß gestern Nachmittag im Sächsischen Metallwerk Freiberg. Denn nachdem vor fünf Wochen der erste Versuch, die Sterbeglocke für das Geläut in Bieberstein zu gießen, misslungen war, sollte es im zweiten Anlauf nun klappen.

Mit einer veränderten Form und mit mehr Gewichten als Gegenkräfte für den Auftrieb ging es ans Werk, das schließlich problemlos gelang. Die Erleichterung war spürbar. "Mir ist beim letzten Mal erst so richtig klar geworden, was wir hier tatsächlich versuchen, indem wir den Meistern der Vergangenheit nacheifern", sagte Volker Haupt, Vorsitzender des Hilliger-Vereins. Freibergs Oberbürgermeister Sven Krüger, der wie zahlreiche andere, darunter Reinsbergs Bürgermeister Bernd Hubricht, dem Guss beiwohnte, meinte: "Ich habe nun noch mehr Respekt vor dem, was die Hilligers vor Jahrhunderten gekonnt haben." Es sei die richtige Entscheidung gewesen, es nach dem fehlgeschlagenen Guss gleich noch einmal zu versuchen.

Ob es diesmal voll und ganz gelungen ist, wird sich erweisen, wenn die Tonprobe, die noch im März stattfindet, erfolgreich ist.