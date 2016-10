Großschirma muss mehr für Sporthallen-Umbau zahlen

Der Eigenanteil der Kommune für das 2,4 Millionen Euro teure Projekt steigt. Die Sächsische Aufbaubank hat Fördermittel bisher abgelehnt. Allerdings hat die Stadt noch eine weitere Chance.

Von Heike Hubricht

erschienen am 27.10.2016



Großschirma. Im Ringen um Fördermittel für die Sporthalle an der Grundschule "Friedrich Kaden" in Großschirma holt die Stadt neu Schwung. Auf ihrer jüngsten Sitzung in Hohentanne haben die Stadträte den kommunalen Eigenanteil um 85.000 Euro auf knapp 1,3Millionen Euro aufgestockt. Der Beschluss dazu erfolgte mit einer Stimmenthaltung. Insgesamt ist das Projekt laut Bürgermeister Volkmar Schreiter (FDP) mit rund 2,4 Millionen-Euro-Projekt veranschlagt.

Bauamtsleiter Frank Jänich begründete die Steigerung der Eigenmittel damit, dass für die öffentliche Erschließung der Sportstätte keine Fördermittel fließen. Zudem seien die Baunebenkosten nur mit 15 Prozent der förderfähigen Baukosten anrechenbar. Daraus ergebe sich die Erhöhung des kommunalen Anteils. Um die 85.000 Euro zu finanzieren, kann die Stadt eigenen Angaben zufolge ihre liquiden Mittel nutzen. Diese liegen nach vorläufigem Jahresabschluss 2015 bei reichlich 3,9 Millionen Euro.

Die Stadt Großschirma hatte bereits für das Sportstätten-Projekt für dieses Jahr Zuschüsse über das Förderprogramm "Investive Sportstättenförderung" beantragt. Allerdings hatte die Sächsische Aufbaubank (SAB) den ersten Antrag mit der Begründung abgelehnt, dass die Kommune zunächst ein Stadtentwicklungskonzept benötigt. Nur dann könnten Zuschüsse über das Sportstätten-Programm bewilligt werden. Architektin Simone Göll und Bauingenieurin Grit Möschke erarbeiteten das ungefähr 12.000 Euro teure Stadtentwicklungskonzept, für das Zuschüsse über das Programm "Integrierte ländliche Entwicklung" erwartet werden.

Das Papier ist bereits in der September-Stadtratssitzung abgesegnet worden. Laut dem Konzept soll die Großschirmaer Sporthalle bis 2018 erweitert und umgebaut werden. Denn laut der 2015 aufgestellten Sportstättenleitplanung gibt es im Stadtgebiet einen Bedarf für mindestens zwei Einfeldhallen. Die Siebenlehner Halle war bereits 2006 grundhaft saniert worden.

Jetzt geht der Förderantrag für die Großschirmaer Sportstätte also in eine neue Runde. "Wir hoffen auf einen positiven Bescheid", sagte Bürgermeister Schreiter.

Der Beginn des Sporthallen-Projekts wird allerdings auf 2018 verschoben. Denn laut Schreiter ist es ungünstig, Kindertagesstätte und Turnhalle in Großschirma gleichzeitig umzubauen. Der Bürgersaal dient als Ausweichquartier für die Kindertagesstätte "Regenbogenland", die gerade mit einem Anbau versehen und saniert wird. Nach bisherigem Stand sollen diese Arbeiten 2018 abgeschlossen werden.

Die 1982 erbaute Sporthalle an der Grundschule "Friedrich Kaden" weist Verschleißerscheinungen auf. Geplant ist die Erweiterung zur Einfeldsporthalle - das Spielfeld soll auf 27 mal 15 Meter vergrößert werden. Sanitäre Anlagen, Umkleiden und Geräteräume sollen in dem neuen Anbau untergebracht werden.