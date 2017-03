Großweitzschen ist das Las Vegas von Mittelsachsen

30 Spielhallen gibt es im Landkreis. Die meisten Geldspielautomaten pro Einwohner hat eine Gemeinde an der A 14.

Von Steffen Jankowski

erschienen am 02.03.2017



Freiberg. Mit 49 Geldspielgeräten in fünf Spielhallen hat Freiberg unter den 53 Kommunen in Mittelsachsen bei den Absolutzahlen die Nase vorn. Aber: Bezogen auf die Einwohnerzahl rangiert die Kreisstadt unter ferner liefen. Das Las Vegas von Mittelsachsen ist Großweitzschen. Das geht aus einer Statistik hervor, die das Landratsamt bereitgestellt hat.

Während sich in Freiberg etwa 840 Einwohner in einen Geldspielautomaten teilen, liegt dieser Quotient in Großweitzschen bei 117. Im Ranking der Kommunen folgen Hartha (rund 301 Einwohner pro Geldspielgerät), Burgstädt (326) und Frankenberg (381).

Für Großweitzschens Bürgermeister Ulrich Fleischer besteht jedoch kein Grund, den Zusatz "Klein Las Vegas" für die Ortseingangsschilder zu beantragen. "Wir haben von den beiden Spielhallen weder große Vor- noch Nachteile", erklärt der parteilose Rathauschef. Die Einnahmen aus der Gewerbe- und Vergnügungssteuer hielten sich in Grenzen, andererseits gebe es aber auch keine Häufung von Straftaten etwa von Spielsüchtigen, denen das Geld ausgegangen ist.

Nach Fleischers Worten gibt es eine große Automatenfirma am Autohof an der Autobahn 14: "Dort verbringen viele Trucker ihre Zeit damit, auf den großen Gewinn zu hoffen." Die Nähe einer Autobahn allein ist aber noch kein Garant für den Erfolg einer Spielhalle. Das zeigen die Beispiele von Penig und Lunzenau - in beiden Kommunen ist eine Spielhalle geschlossen worden, wie André Kaiser von der Kreisverwaltung informiert.

Der Pressesprecher weist auch darauf hin, dass die in Sachsen gültige Spielverordnung zur Umsetzung eines besseren Spieler- und Jugendschutzes weiterhin novelliert wurde und wird. Im vorigen Jahr seien 13 der 30 Spielhallen im Landkreis umfassend kontrolliert und in zehn Fällen Verstöße geahndet worden.

So dürfe pro zwölf Quadratmeter Grundfläche höchstens ein Geld- oder Warenspielgerät aufgestellt werden, die Gesamtzahl jedoch zwölf Geräte nicht übersteigen, erläutert Kaiser. Mindestabstände seien ebenso vorgeschrieben wie die regelmäßige Prüfung und das Zulassungszeichen, das deutlich sichtbar angebracht sein müsse. Auch müsse Infomaterial über Risiken des übermäßigen Spielens ausliegen.

Die Spielsucht gewinnt im modernem Medienkonsum an Bedeutung. Das wurde auch auf dem Tag der Gemeindepsychiatrie des Landkreises 2016 deutlich; ein Film zeigte die Sucht aus Sicht eines Betroffenen. Auch Beratungslehrer an Schulen sehen eine wachsende Abhängigkeit von Computerspielen mit Sorge. Die Bundeszentrale stellt im Internet Fragen bereit, anhand deren die eigene Gefährdung erkennbar wird. Die Sucht führe häufig zu finanziellen Katastrophen.

Das belegen auch Fälle aus Mittelsachsen. So hat sich im April 2015 ein 52-Jähriger in Mittweida der Polizei gestellt: Er habe in zwei Monaten mindestens 13 Tankstelleneinbrüche verübt, um weiter spielen zu können. Im Sommer 2013 stand ein 27-jähriger Freiberger wegen etlicher Diebstähle und Raub vor Gericht. Er gab zu, einer 75-Jährigen auf der Körnerstraße die Handtasche entrissen und die Seniorin dabei verletzt zu haben. Tatmotiv: Spielsucht.

Beratungsstellen gibt es bei der Diakonie in Freiberg (Telefon 03731 482100), Mittweida (03727 930579) und Döbeln (03431 71260) sowie deren Außenstellen im Kreis.