Grundstein für neues Hörsaalgebäude an TU Bergakademie Freiberg gelegt

erschienen am 24.04.2017



Freiberg: Den Grundstein für ein neues Hörsaalgebäude der TU Bergakademie Freiberg haben am Montag Sachsens Finanzminister, Professor Georg Unland, Wissenschaftsstaatssekretär Uwe Gaul und der Rektor der TU Bergakademie, Professor Klaus-Dieter Barbknecht, an der Prüferstraße gelegt. "Der Neubau des Hörsaalgebäudes wird die Baumaßnahme Schloßplatzquartier abschließen und mit den bereits vorhandenen Gebäuden einen für die Öffentlichkeit zugänglichen gemeinsamen Quartiershof formen", erklärte Finanzminister Unland. In der Architektur des Hörsaalgebäudes nehme man Elemente auf, die einen Bezug zur Geschichte der Stadt Freiberg haben.

"Die Baumaßnahme trägt weiter dazu bei, studentisches Leben in die Innenstadt von Freiberg zu holen", so Unland.

Die Baukosten werden laut dem Finanzministerium 10,2 Millionen Euro betragen. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich im September 2019 abgeschlossen. (fp)