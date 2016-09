Herbstfest Brand-Erbisdorf fÃ¤llt ins Wasser

Herbstfest Brand-Erbisdorf fällt ins Wasser

erschienen am 17.09.2016



Brand-Erbisdorf. Das Herbstfest in Brand-Erbisdorf muss wegen des Dauerregens größtenteils abgesagt werden. Das sagte der Organisator der Feier, Hans-Jürgen Fischer, am Samstagmorgen der "Freien Presse". Der Stadtverein könne das Programm wegen der Witterung nicht aufrechterhalten. Die geplante Einweihung des Abenteuerspielplatzes kann beispielsweise wegen des schlammigen Untergrunds nicht stattfinden, die Radtour entfällt ebenso wie die Konzerte.

Gegen 15 Uhr sollen dennoch die Kinder der Kita Sonnenglanz auf der Bühne am Marktplatz auftreten. Er habe das nicht absagen wollen, sagte Fischer, weil die Kinder so lange dafür geprobt hätten. Er rechnet damit, dass Eltern und Großeltern zum Auftritt kämen.

Es ist nicht das erste Mal, dass das Herbstfest in Brand-Erbisdorf buchstäblich ins Wasser fällt. Bereits vor sechs Jahren hatte die Witterung das Fest verhindert. (kok)