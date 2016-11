Herders Ruh und Elite-Werke fliegen von der Welterbe-Liste

erschienen am 29.11.2016



Freiberg/Brand-Erbisdorf. Auch prominente Stätten in der Freiberger Region werden nicht mehr Teil der erzgebirgischen Welterbe-Bewerbung sein. Demnach werden die Elite-Werke in Brand-Erbisdorf und das Denkmal Herders Ruh in Freiberg von der offiziellen Liste gestrichen. Dies geht aus einer Aufstellung hervor, die der "Freien Presse" vorliegt. Zudem trifft es unter anderem die ehemalige Porzellanfabrik an der Frauensteiner Straße in Freiberg. Die Fabrikanlagen in Freiberg und Brand-Erbisdorf hatten nach der Einschätzung einer Expertengruppe einen schweren Stand. Sie hatte bemängelt, dass sich in der Bewerbung der Montanregion Erzgebirge auch zu viele "Zeitzeugen" der Bergbaufolge-Industrien befanden. Auch beim Denkmal Herders Ruh in Freiberg fehlte ihnen die bergbauliche Relevanz.

Die nun gestrichenen Stätten sollen aber als sogenannte "assoziierte Bestandteile" von einem möglichen Welterbe-Titel profitieren können. Sie sollen dann ins Marketing der Region miteingebunden werden. (kok)