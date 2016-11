Hobby-Arbeiten aus dem stillen Kämmerlein geholt

Die 14. Schau zu Freizeit und Vereinsarbeit in Brand-Erbisdorf erlebt einen Besucheransturm. Die Aussteller kommen nicht nur aus der Region.

Von Wieland Josch

erschienen am 07.11.2016



Brand-Erbisdorf. Solch einen Publikumsansturm wie zur 14. Ausstellung "Hobby und Vereinsarbeit" am Wochenende hat die Bergstadthalle Brand-Erbisdorf sicher schon lange nicht erlebt. Damit untermauerte die Messe ihren Ruf, eine der erfolgreichsten ihrer Art in der Region zu sein. "In diesem Jahr hatten wir 68 Aussteller, davon 15 Vereine", zählte Hans-Jürgen Fischer, Vorsitzender des Stadtvereins Brand-Erbisdorf freudestrahlend auf. "Mehr passen auch gar nicht in die Halle hinein."

Insofern hatte Kathrin Höverkamp aus Pfaffendorf noch richtig Glück. Von einer Freundin erhielt sie den Tipp, sich mit ihrer Malerei in Brand-Erbisdorf zu präsentieren. Zwei Wochen vor der Ausstellung bekam sie noch einen der begehrten Plätze. Auch, um ihr Spiel "Zahlenschlamassel" vorzuführen, welches sofort Kinder wie erwachsene Besucher elektrisierte. "Es basiert auf dem alten Spiel 'Pass auf!',", erzählte Kathrin Höverkamp. "Mit meinen Kindern habe ich es oft gespielt. Heute gibt es das nicht mehr, also haben meine Tochter und ich es neu herausgebracht." Die Ausstellung sah die Tüftlerin auch als gute Möglichkeit, vielleicht einen Partner für den Vertrieb zu finden.

Neu in Brand-Erbisdorf waren in diesem Jahr auch die Freunde Thomas Ponzel aus Freiberg und Dennis Seerig aus Tuttendorf, die gemeinsam ihre Modellwelten zeigten. In diesen streiften mal liebevoll bemalte Indianerfiguren durch Felslandschaften, mal fuhren filigrane Züge an Städten vorbei. "Bekannte meinten, dass es doch viel zu schade sei, all das nur im stillen Kämmerlein zu haben", erzählt Thomas Ponzel. Deshalb stellten sie sich zur Hobbyschau vor. Und Dennis Seerig ergänzte, dass es sich schon deshalb gelohnt habe, bei der Ausstellung dabei zu sein, weil die Modellbahnfreunde aus Langenau sie angesprochen hätten, bei ihnen mitzuwirken. Von der Atmosphäre in der Bergstadthalle zeigten sich beide beeindruckt und wollen unbedingt 2017 wiederkommen.

Ähnlich ging es Rentnerin Jutta Plötner, die zum zweiten Mal mitmachte und den Besuchern ihre selbst gedrechselten Weihnachts- und Osterlandschaften vorführte - eine Leidenschaft, der sie sich seit vier Jahren widmet. Sie kam extra aus Reichenbach bei Hohenstein-Ernstthal angereist, weil es ihr in Brand-Erbisdorf schon im vergangenen Jahr so gut gefallen hatte. "Ich bekomme ein so schönes Echo auf meine Arbeit" sagte sie und hofft, andere zu animieren, ebenfalls ein solches oder ähnliches Hobby in Angriff zu nehmen.

Echte Ausstellungsveteranen sind die Damen vom Klöppelverein Brand-Erbisdorf. Sie fehlten bislang auf keiner der Hobbyausstellungen in der Bergstadthalle, was schon an der guten Zusammenarbeit mit dem Stadtverein liege. Für die Klöpplerinnen stehen Traditionspflege und Nachwuchssuche an erster Stelle. Letzteres sei schwierig. "Vor allem junge Menschen gehen weiter, wenn sie erst feststellen, wie lange es dauert, etwas zu klöppeln", sagt Monika Uhlemann, ohne in ihrer Arbeit innezuhalten. Und so ist die Ausstellung "Hobby und Vereinsarbeit" nicht nur eine Gelegenheit, Neues kennenzulernen, sich womöglich inspirieren zu lassen, sondern auch, um darüber nachzudenken, was einst fehlen wird, findet sich niemand, an den Wissen und Können weitergereicht werden.