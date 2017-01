Holzhau: Halber Meter Schnee im Skigebiet

erschienen am 08.01.2017



Der Schnee im Skigebiet Holzhau liegt einen halben Meter hoch. Das teilte das Fremdenverkehrsamt in Rechenberg-Bienenmühle am Sonntag mit. Fast alle Pisten und Loipen waren gespurt und in einem sehr guten Zustand. Allerdings war am Rodellift an der Alten Straße das Rodeln nicht möglich. Das Wintersportgebiet hatte sich an diesem Wochenende auf den ersten Ansturm in dieser Saison gerüstet. Bereits am Freitag waren viele Sportler nach Holzhau gekommen, um Ski oder Schlitten zu fahren. Auch in den nächsten Tagen soll noch vereinzelt neuer Schnee fallen. (kok)