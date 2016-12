Hundemaulkörbe für Kreisräte zum Fest

Die Schweigepflicht für Politiker in Mittelsachsen sorgt weiter für Kritik. Kreisrat David Rausch hat einen Geschenktipp für Kreisrat Matthias Damm.

Von Andy Scharf

erschienen am 13.12.2016



Freiberg. Die Debatte um den verhängten Maulkorb für Kreisräte geht in eine neue Runde. David Rausch (Die Linke) will Landrat Matthias Damm (CDU) während der morgigen Sitzung in Freiberg einen skurrilen Geschenktipp mit ernstem Hintergrund unterbreiten. Demnach sollte der Unions-Mann allen 99 Räten einen Hunde-Maulkorb als Weihnachtsgeschenk überreichen - "als Symbol für seinen Umgang mit der Demokratie, die er mit Füßen tritt", so Rausch. Zur Sicherheit hat Rausch Maulkörbe aus dem Tierheim besorgt, die er verschenken will.

Hintergrund der Protestaktion ist die neue Geschäftsordnung des Kreistages. Nach dem Beschluss des Gremiums werden Unterlagen ab 2017 zwar vorab im Internet veröffentlicht. Allerdings werden sie nur für Kreisräte zugänglich sein. Bürger und Presse bleiben also außen vor. Im Vorfeld der Sitzungen dürfen sich die Kreisräte nicht öffentlich über die Vorlagen äußern.

Damm verwies auf Nachfrage auf einen Mehrheitsbeschluss des Kreistages. Das Innenministerium habe nichts zu beanstanden gehabt. Der Beschluss entspreche der gültigen Rechtslage, so Matthias Damm. Auch das Oberverwaltungsgericht Bautzen habe sich in einem ähnlich gelagerten Fall, in dem eine Freiberger Stadträtin Unterlagen publik gemacht hatte, so positioniert. Die Frage nach Rauschs Maulkorb-Aktion und Kritik des Kreisrates an seinem Demokratieverständnis ließ er unkommentiert. Befragte CDU-Räte sehen im Beschluss die Chance, ohne Druck von außen entscheiden zu können. In der Fachwelt stößt der mittelsächsische Weg allerdings auf Kritik. "Dieses Vorgehen widerspricht jeglichem demokratischen Gebaren und fußt auf einer obrigkeitsstaatlichen Gesinnung", moniert Werner Patzelt von der TU Dresden. Gewählte Politiker sollten stellvertretend für Bürger handeln - daher dürfe man diese von Entscheidungsprozessen nicht abschirmen. Der Politikwissenschaftler zweifelt an, dass dieses Vorgehen gesetzlich gedeckt sei. "Falls es doch rechtlich vereinbar wäre, wäre das Recht inhaltlich falsch", so Patzelt, der eine gerichtliche Überprüfung für notwendig ansieht. Alles andere wäre ein Eigentor für die Demokratie.

So sieht es auch Transparency International - eine Organisation, die gegen Machtmissbrauch kämpft. Das Vorgehen des Kreistages "widerspricht klar den Prinzipien demokratischer Kontrolle", betont Arne Semfrott. Infomöglichkeiten aktiv einzuschränken, sei deutschlandweit ein "außergewöhnlicher Fall und Wasser auf die Mühlen von Rechtspopulisten". Als "inhaltlich und rechtspolitisch kritisch" bewertet Rechtsprofessor Ludwig Gramlich von der TU Chemnitz die Lage. Für Kreisräte gelten zwar Verschwiegenheitspflichten. Die Frage sei, wie weit die reichen. "Aber Sachsen ist in Sachen freier Informationszugang ohnehin mit Bayern Schlusslicht", so Gramlich.