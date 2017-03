Idee: Kleine Verstrebung soll große Dachlawinen verhindern

Diesen Winter vergisst Hans S. so schnell nicht. Eine Dachlawine zerstörte sein in Freiberg geparktes Auto. Noch ist unklar, ob der Schaden ersetzt wird. Ein Dachdecker hat derweil ein System entwickelt, um solche Fälle künftig abzuwenden.

Von Frank Hommel und Peter Hertel

erschienen am 18.03.2017



Freiberg. Als er den Schneehaufen zum ersten Mal sah, der sein Auto unter sich begraben hatte, dachte er sich noch nichts böses. Hans S. * brauchte den Kleinbus gerade nicht. Doch als er genauer hinsah, bemerkte er plötzlich, dass etwas nicht stimmte: die Form des Autos.

Der Schnee ist getaut, der Winter hat sich verzogen, aber er hat nicht nur den Straßen zugesetzt. Immer wieder, sagt auch Freibergs Baubürgermeister Holger Reuter (CDU), gebe es Fälle in der Altstadt, in denen Schneelawinen parkende Autos beschädigen. Auch Rathaus-Mitarbeiter habe es privat schon getroffen. Eine Statistik darüber gibt es Reuter zufolge jedoch nicht.

Als Hans S. seinen in einer Gasse in der Altstadt geparkten Wagen von der Dachlawine freigelegt hatte, fand er das Autodach eingedrückt, Rahmen und Tür verzogen. Totalschaden, sagt er. Schadenssumme fünfstellig. Eine Vollkasko-Versicherung hat er nicht. Der Hauseigentümer müsse für den Schaden aufkommen, findet Hans S. Die Sache ist nun beim Anwalt. Den Namen des Hauseigentümers will Hans S. nicht nennen. Der Mann habe um Entschuldigung gebeten und seine Versicherung eingeschaltet, Hans S. hofft auf gütliche Einigung.

Ob ihm der Schaden ersetzt wird, ist jedoch fraglich: Laut Verein Haus und Grund, der die Interessen der Grundstückseigentümer vertritt, haften Hauseigentümer bei Schäden durch Dachlawinen."Grundsätzlich gibt es eine Verkehrssicherungspflicht", sagt Sprecher Alexander Wiech. Eigentümer müssten sichern, dass von den Dächern keine Gefahr ausgehe. Aber bei Autoschäden durch Dachlawinen sei es nicht so einfach.Wiech: "Es kommt darauf an, ob es ein schneereiches Gebiet ist, welche Maßnahmen der Eigentümer ergriffen hat, Schäden zu unterbinden, und ob der Autobesitzer die Gefahr hätte einschätzen können." So sei eine Mitschuld des Fahrzeugführers durchaus möglich.

Ähnlich argumentiert der ADAC. Dränge sich einem Fahrzeugführer der Verdacht auf, dass von Hausdächern Schnee abrutschen könnte, sollte er sein Auto dort nicht abstellen. Das Parken in der unmittelbaren Nähe eines entsprechenden Hauses führe zu einem Mitverschulden",erklären die Experten der ADAC-Zentrale.

Es gibt noch einen Mann, der sich von Berufs wegen mit Schneelasten, die von Dächern fallen, beschäftigt. Sein Name ist Günther Weigold, Dachdeckermeister aus Helbigsdorf. Die Dächer in Freibergs Altstadt sind steil und großflächig, sagt er. Im Winter komme da schnell tonnenweise Schnee zusammen. Die gebräuchlichen Schneefanganlagen aus einer Halterung samt Gitter können ihm zufolge bis 100 Kilogramm Schnee pro Meter aufhalten. Bei einem strengen Winter reiche das aber nicht.

Die Schneegitter verbiegen sich unter der Last - und geben nach. Weg frei für die Lawine. Weigold hat sich Gedanken gemacht, wie auch größere Schneemassen zurück gehalten werden könnten. Die Idee zu dieser "einfachen Lösung" sei ihm vor einigen Jahren gekommen. "Der Aufwand ist gering, es müssen nur an den Universalschneefangstützen zwei Ösen angeschweißt werden, die im Winkel von 45 Grad die Stütze zu einem stabilen Dreieck versteifen",erklärt der Handwerksmeister. Durch diese kleine Verbindung erhöhe sich die zurückgehaltene Schneelast auf etwa das Vierfache, versichert er.

Weigold hat dieIdee inzwischen schützen lassenund einen Betrieb gefunden, der die Herstellung übernimmt. An der Kirche Wegefahrt und an Wohnhäusern in Mulda, Freiberg und Brand-Erbisdorf wurden die Verstärkungen bereits eingebaut. Der Einbau erhöhe die Kosten der Schneefanganlage um ein Drittel, sagt Weigold.

Hans S. hätte die Erfindung aber nicht geholfen. Das Problem bei dem Haus, unter dem er parkte, war nicht, dass das Schneefanggitter unter der Last nachgab, sagt er. Es war nämlich gar kein solches Gitter da.

*der richtige Name ist der Redaktion bekannt