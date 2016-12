Im Tierpark Freiberg herrscht Zickenalarm

Der Minizoo verzeichnet einen Geburtenboom. Nur die Mufflons ziehen noch nicht so richtig mit. Doch auch das soll sich ändern. Der Chef hofft auf das neue Jahr.

Von Heike Hubricht

erschienen am 21.12.2016



Freiberg. Zickenalarm im Freiberger Tierpark: Zwei kleine Zwergziegen haben im dort am Nikolaustag das Licht der Welt erblickt. Zwei weitere neugeborene Zicklein kamen am 7. Dezember hinzu. Jetzt durften sie erstmals fotografiert werden. Laut Tierparkchef Peter Heinrich sind alle vier Tierbabys quicklebendig.

Besucher können sich davon überzeugen: Die Ziegen-Babys laufen nachmittags ausgelassen im Tierpark herum und machen Bocksprünge. "Sie sind wie die Wilden", sagt Tierparkchef Heinrich. Gestern Vormittag allerdings lugten die Kleinen nur aus dem Holzstall heraus. Es war ihnen wohl zu kalt. Der meckernde Nachwuchs sei in dieser Saison sehr zeitig gekommen - sonst werden die jungen Zicklein meist im Februar geboren.

Doch nicht nur die Zwergziegen haben sich rangehalten. Der Tierparkchef freut sich über einen generellen Babyboom im Minizoo. "Den Geburtenboom in der Stadt Freiberg setzen wir im Tierpark fort", sagt Heinrich und lacht.

In diesem Jahr gab es beim Damwild zwei Geburten, bei den Schafen ebenfalls zwei und bei den westafrikanischen Zwergziegen mit den Dezember-Zicklein insgesamt sechs Geburten. Hinzu kam Nachwuchs in rauen Mengen bei Vögeln, Kaninchen und Meerschweinchen. Nur bei den Mufflons hapert es. Dabei hatte der Tierpark extra einen neuen Bock beschafft. "Leider hat es noch nicht mit dem Nachwuchs geklappt. Aber wir hoffen auf nächstes Jahr", sagt Heinrich.

Übrigens verkauft der Freiberger Minizoo auch Tiere. Meerschweinchen und Hasen werden jedoch nicht in der Zeit vom 1. November bis Mitte Januar angeboten. "So verhindern wir, dass die Tier als Weihnachtsgeschenke unterm Tannenbaum landen. Denn oft werden sie dann vernachlässigt oder ausgesetzt", erklärt Tierparkchef Heinrich.

Wer die jungen Zicklein betrachten will, kann dies momentan übrigens in relativer Ruhe tun. Denn derzeit hält sich der Besucherverkehr in der Anlage an der Chemnitzer Straße in Grenzen. Doch das werde sich bald ändern. "Spätestens Heiligabend kommen wieder viele Väter mit ihren Kindern - damit die Mütter in Ruhe kochen und vorbereiten können", sagt Heinrich.

Der Freiberger Tierpark an der Chemnitzer Straße hat im Winter täglich von 9 bis 15.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.