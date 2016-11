In 90 Minuten vom ersten Schnitt bis zum festen Stand

Seit gestern steht der Weihnachtsbaum auf dem Obermarkt in Freiberg. Der Transport der Fichte schien in diesem Jahr besonders kompliziert - wiederholt waren jedoch Profis am Werk.

Von Jochen Walther

erschienen am 12.11.2016



Freiberg. Der Christmarkt in Freiberg hat seinen Weihnachtsbaum: Seit gestern, 9.54 Uhr steht eine knapp 13 Meter lange und fast drei Tonnen schwere Fichte auf dem Obermarkt - umringt von den ersten Buden.

Dabei mussten auch bei der diesjährigen Beschaffung einige Hürden gemeistert werden. "Wenn der Baum oben am Kran hängt und unten mit einem Greifarm gehalten und in Schräglage gebracht wird, haben wir den kritischsten Moment", erklärte David Bojack vom Amt für Kultur-Stadt-Marketing der Stadt. Dann bestehe die Gefahr, dass die Spitze abbreche. Doch das sei weder beim Abholen des Baums am Franz-Kögler-Ring noch beim Aufrichten auf dem Obermarkt passiert. "Das sind Profis", ergänzte der Rathausmitarbeiter. So verwunderte es kaum, dass nur reichlich eineinhalb Stunden zwischen dem ersten Schnitt mit der Kettensäge und dem Aufrichten auf dem Obermarkt lagen.

Ab 8 Uhr versammelten sich die ersten Schaulustige am Wohnblock Franz-Kögler-Ring 38. "Mich hat der Baum nicht gestört. Aber ich freue mich, dass die Fichte für den Weihnachtsmarkt gespendet wird", sagte Anliegerin Heike Haude, die einen Eingang weiter lebt und sich noch schnell liegen gebliebene Zweige schnappte. Auch Johannes Tischendorf beobachtete gebannt das Geschehen: "Das ist schon etwas Besonderes, das sieht man nicht alle Tage in unserem Wohngebiet", sagte der 79-jährige Senior, der bereits seit 50 Jahren dort lebt, einige Blöcke weiter unten, in Richtung Karl-Kegel-Straße. Dass die Fichte nun verschwindet, damit hat der Rentner kein Problem: "Die nimmt doch auch viel Licht weg", betonte er. Außerdem habe er davon gehört, dass "die Wurzeln bis in die Kanalisation wachsen". Und dort würden sie manchmal Schaden anrichten.

Das bestätigt Sachgebietsleiter Bojack für diese Fichte jedenfalls nicht. Er sei vielmehr froh, dass der schwierige Transport, der wegen der Sperrung der Kaufland-Kreuzung diesmal über die Karl-Kegel-, Chemnitzer und Beethovenstraße erfolgte, ohne Schäden verlaufen sei. So habe sich der Spezialtransporter auf der engen Straße entlang des Albertparks schlängeln müssen.

"Diesmal ist kein Privater, sondern die Städtische Wohnungsgesellschaft Freiberg als Spender zum Zuge gekommen." Deren Marketingleiterin Elena Heyne freue sich, dass der Baum des Großvermieters den Freiberger Christmarkt ziert. "Auf dem Grundstück gibt es noch eine zweite Fichte, die wir gern für das nächste Jahr reservieren", kündigte sie an. Anja Fiedler, Chefin des Amtes für Kultur-Stadt-Marketing, will sich während der Eröffnung des Weihnachtsmarktes am 22. November bei den betroffenen Mietern mit einem kleinen Geschenk bedanken. "Der Weihnachtsbaum ist unverzichtbares Brauchtum", so Fiedler.