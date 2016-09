In Friedeburg wuchert das Unkraut

Anwohner des Stadtteils ärgern sich über den Zustand ihres Wohngebietes. Die beiden Großvermieter erklären zwar, dass sie die Pflege der Grün- streifen im Blick haben. Allerdings räumen sie ein, dass die Kritik bekannt ist und dass es ein Müllproblem gibt.

Von verena Toth

erschienen am 15.09.2016



Freiberg. "So schlimm hat es hier noch nie ausgesehen", sagt eine 64-jährige Bewohnerin des Freiberger Stadtteils Friedeburg. Seit 1987 lebe sie in dem Wohngebiet, doch in letzter Zeit fühle sie sich ganz und gar nicht mehr wohl. Auch ihr 67-jähriger Lebensgefährte beobachte etwa seit einem Jahr, dass sich die Pflege des Umfelds immer weiter verschlechtert habe. Das Paar möchte zwar unerkannt, nun aber nicht mehr stumm bleiben.

Die Liste ihrer Kritik ist lang: "Hinter und unter Sträuchern und Hecken machen sich Unkraut und Gras breit. Papier, Scherben, Müll wird abgelagert und bleibt tagelang liegen. Parkplätze, für die eine monatliche Gebühr gezahlt werden muss, wuchern mit Unkraut zu. Die Grünpflege ist auf ein Minimum beschränkt. Mit großen Maschinen wird einmal grob über die Fläche gemäht, die Ränder und Bordsteine bleiben unberührt und wachsen unterdessen zu. Die Pflege des Parks wird vernachlässigt, kaputte Bänke werden nicht repariert und die Holzpergolas haben noch nie einen Anstrich erhalten." Bei einem Rundgang durch das Wohngebiet kommen sie schnell mit anderen Bewohnern ins Gespräch, die sich ebenfalls über ungepflegte Grünflächen, abgelagerten Müll und mit Unkraut zugewucherte Parkplätze ärgern.

Hauptvermieter der Friedeburger Wohnungen und somit verantwortlich für die Pflege des Umfeldes, sind die Städtische Wohnungsgesellschaft Freiberg (SWG) und die Wohnungsgenossenschaft Freiberg (WG). Die SWG, hundertprozentige städtische Tochter, ist nach eigener Aussage das größte Wohnungsunternehmen in Mittelsachsen und Marktführerin in der Region. Die WG wirbt damit, mitgliederstärkste Wohnungsgenossenschaft in Freiberg und im Landkreis zu sein.

Elena Heyne, SWG-Marketingmitarbeiterin, reagiert auf die Kritik von Bewohnern: "Wir bemühen uns täglich darum, ein gepflegtes Wohnumfeld zu schaffen, in dem sich unsere Mieter wohlfühlen. Um das zu gewährleisten, haben wir Dienstleistungsverträge abgeschlossen, in denen Serviceleistungen an und in den Objekten der SWG Freiberg geregelt sind." Das betreffe auch die regelmäßige Grünpflege und die Sichtkontrollen durch die Hausmeister des Dienstleisters. Die Arbeiten würden regelmäßig - in einem festgelegten Turnus - geleistet, der sich nach der Wirtschaftlichkeit richte und auf Erfahrungswerten beruhe. Witterungsbedingt könne das Pflanzenwachstum sicher auch stärker ausfallen. Dann müsse abgewogen werden, ob und wie der Dienstleister eine zusätzliche Leistung erbringen soll. "Unsere Mitarbeiter unternehmen regelmäßige Objektbegehungen, bei denen auf den ordentlichen Zustand der Grundstücke geachtet wird. Dabei sind wir sehr selbstkritisch und leiten auch unverzüglich Gegenmaßnahmen ein, wenn es notwendig ist", verspricht Elena Heyne.

Allerdings, so räumt Heyne ein, habe auch die Mieterumfrage, die die SWG unter ihren 800 Haushalten gestartet hatte, erste Erkenntnisse über "vereinzelte Verbesserungswünschen zur Thematik Grünpflege" erbracht. Die vollständige Auswertung stehe zwar noch aus, dennoch wolle man den Anregungen der Mieter nachgehen. "Das, was wir feststellen, ist das Problem mit dem Mülltourismus, also dem wilden Ablagern von Müll." Die SWG-Mitarbeiter seien mit sehr zeitintensiven Recherchen beschäftigt, um die Verursacher zu ermitteln. "Auch uns ärgert das unverantwortliche Handeln einzelner Personen", so Elena Heyne. Mit Hausaushängen, persönlichen Gesprächen und Beiträgen in der Mieterzeitung würde die SWG das Problem aber thematisieren.

Nicole Richter, Abteilungsleiterin Wohnen/Wohnungseigentumsverwaltung bei der WG, erklärt auf Anfrage der "Freien Presse": "Alle unsere Grundstücke werden viermal im Jahr gemäht. Zusätzliche Pflegearbeiten der Außenanlagen erledigt unsere Hausmeistermannschaft, auch ohne festgelegte Zeiten." Neben der Reinigung der Gemeinschaftsbereiche zähle auch die Entfernung von Unrat sowie Unkraut sowie das Verschneiden der Hecken dazu. Weiter erläutert sie, dass der reguläre Heckenschnitt jedes Jahr ab Juli erfolge.

"Die Unkrautentfernung unterliegt neuen Bestimmungen, die dazu geführt haben, dass alle unsere Hausmeister in den vergangenen Monaten intensiv weitergebildet wurden und eine Zertifizierung erhalten haben", so Nicole Richter. In dieser Zeit wurde das Unkraut in Handarbeit entfernt. Seit wenigen Tagen werde der Wildwuchs wieder mit fachmännischem Einsatz von entsprechenden Entfernungsmitteln bekämpft.

