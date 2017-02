In der Bergstadt wird gerechnet: Wie viel Geld fließt für Projekte?

In Brand-Erbisdorf soll eine leere Kaufhalle eine Zukunft bekommen. Pläne gibt es auch zur Sanierung von Straßen und Markt. Forderungen kommen hingegen auf Grundstückseigentümer zu.

Von Astrid Ring

erschienen am 16.02.2017



Brand-Erbisdorf. Wie reagieren die Grundstücksbesitzer im Brand-Erbisdorfer Stadtkernsanierungsgebiet auf die neu berechneten Ausgleichsbeträge? Wie geht es mit dem Erbisdorfer Wasser weiter? Was wird aus der leeren Kaufhalle im Külzgebiet? Vor Brand-Erbisdorf stehen finanzielle Herausforderungen. Allem voran: Sanierungen und Bauvorhaben, die den Stadthaushalt bestimmen: Investitionen: Insgesamt 3 Millionen Euro will die Stadt bis 2021 für Invest- und Instandhaltungsvorhaben einplanen. "Derzeit laufen die Diskussionen für den Doppelhaushalt 2017/18.Wesentliche Dinge wie der Schulbau wurden schon begonnen", sagt Oberbürgermeister Martin Antonow (parteilos). Oberschule: Priorität legt der OB auf dieses Projekt. Dort entstehen in einem Anbau an das vorhandene Schulgebäude unter anderem fünf neue Klassenzimmer. Auch die Stadt- und Kreisbibliothek wird in das Haus einziehen. "Nun laufen die Innenarbeiten, mit Beginn des neuen Schuljahres soll der Bau nutzbar sein", sagt der OB. Ausgleichsbeträge: Weitere Eigentümer, deren Grundstücke im Sanierungsgebiet des Brander Stadtkerns liegen, sollen nach einer Anfang der 1990er-Jahre im Stadtrat beschlossenen Satzung sogenannte Ausgleichsbeträge zahlen. Dieses Geld wird laut OB mit Eigenmitteln der Stadt und Fördergeld für die voraussichtlich bis Ende 2018 laufende Innenstadtsanierung genutzt. Der Gutachterausschuss des Landkreises hat nun ein neues Gutachten vorgelegt und darin die Grundstücke, zusammengefasst in vier Bereichen, bewertet. Je nach Bereich sollen die Eigentümer bis zu 3 Euro je Quadratmeter zahlen. Dieses Gutachten wird die Stadt jetzt vorstellen. "In Bürgerversammlungen wollen wir mit den Betroffenen in Kontakt kommen", blickt der OB voraus. Sanierung im Stadtkern: Im dritten Bauabschnitt soll der Markt vor dem neuen Seniorenwohnhaus mit Parkplätzen, Fußweg und Grün gestaltet werden. Dafür sind laut OB 165.000Euro vorgesehen. Zudem ist die Stadt bei der Sanierung von Bahnhof- und Wettinstraße für den Fußwegbau zuständig. Gebaut wird laut OB auch der Kirchweg, dafür sind samt Erneuerung der Beleuchtung knapp 180.000 Euro geplant. Neue Straßendecken sind für die Himmelsfürster Straße und im Gewerbegebiet Süd vorgesehen.

Programm Soziale Stadt: Das Külzgebiet, ein sozialer Schwerpunkt in Brand-Erbisdorf, soll aufgewertet werden. "Dafür wollen wir Geld aus dem Städtebauförderprogramm beantragen", sagt der OB. In dem knapp 31 Hektar großen Wohngebiet steht unter anderem eine Kaufhalle leer. Diese könnte zu einem Begegnungszentrum umgestaltet werden. Im Förderantrag für das Programm hat die Stadt diese und weitere Pläne festgehalten. Es geht dabei laut OB um mehrere Millionen Euro. Erbisdorfer Wasser: Noch gibt es laut Antonow keine Aussage des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr, wie und wann es mit der Sanierung des Gewässers Erbisdorfer Wasser und dem Straßenbau in St. Michaelis weitergeht. "Wir haben für unseren Anteil am Wasserbau und dem Bau der Böschungsbereiche für 2018 zunächst 1,1 Millionen Euro eingeplant", erläutert er. Das Projekt in Verantwortung des Lasuv wurde bereits mehrere Jahre verschoben.