InklusionsschÃ¼ler: Experten fehlt die Zeit fÃ¼r ihre Betreuung

Inklusionsschüler: Experten fehlt die Zeit für ihre Betreuung

Grundschulen, Oberschulen und Gymnasien bekommen Unterstützung von Sonderschulpädagogen, wenn sie Kinder mit Beeinträchtigungen haben. Doch das klappt in Mittelsachsen nicht mehr.

Von Heike Hubricht

erschienen am 30.09.2016



Freiberg/Brand-Erbisdorf. Die Achtklässlerin aus dem Raum Freiberg könnte gute Noten haben. Doch sie lässt sich sehr schnell verunsichern. Dann wird die Realschülerin hibbelig, atmet schnell und schnipst beim Melden mit dem Finger. Wenn dann der Lehrer nicht merkt, dass sie Zuspruch und Motivation braucht, ist alles zu spät: Die Schülerin legt ihren Kopf auf den Tisch. In ihrem Kopf nimmt das Gedankenkarussell Fahrt auf: "Ich kann eh nichts. Ich bin schlecht." In der Pause folgt das Frustessen. Dem Mädchen könnte durch einen Sonderschulpädagogen geholfen werden. Das sagt die Landeschefin des Verbandes Sonderpädagogik, Ute Schnabel, aus Lichtenberg. "Doch für eine richtige Hilfe fehlt die Kapazität."

Ute Schnabel ist Schulleiterin des Förderzentrums in Brand-Erbisdorf. Ihre Einrichtung betreut 135Integrationsschüler im Raum Freiberg/Flöha. Jedem müsste laut Schulintegrationsverordnung wöchentlich eine halbe Stunde lang ein Förderschullehrer zur Seite stehen - zusätzlich zur Betreuung durch Lehrer und Inklusionsassistenten an der Schule. "Aber wir haben nur sieben Betreuungsstunden für alle Integrationsschüler zur Verfügung", so Schnabel. Eine ausreichende Betreuung der Integrationsschüler an Regelschulen sei da nicht möglich.

Das wirke sich auch bei der Achtklässlerin aus, die sich schnell aufgibt. "Wir versuchen es wenigstens telefonisch und per E-Mail. Aber vor Ort ist unsere Betreuerin nur selten", sagt Ute Schnabel. Wenn die Sonderschulpädagogin mehr Zeit dafür hätte, könnte sie die Lehrer besser für Signale sensibilisieren, bei denen sie gleich reagieren müssten. Und mit dem Mädchen könnte trainiert werden, wie es sich selbst beruhigen kann und lernt abzuwarten.

Laut dem Sprecher der Sächsischen Bildungsagentur in Chemnitz, Lutz Steinert, lernen in Mittelsachsen 516 Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf - Tendenz steigend (siehe Infokasten).

Durch die stetig wachsende Integrationsanzahl müssten Sonderschulpädagogen mit Spezialausbildung eigentlich mehr Zeit in anderen Schulen verbringen. Steinert: "Dem können wir mangels geeigneter Bewerber nicht überall Rechnung tragen."

Von den Auswirkungen kann auch der Leiter einer Oberschule im Raum Freiberg ein Lied singen. An seiner Einrichtung lernen drei Integrativschüler, die durch die Körperbehindertenschule Chemnitz in ihrer Schule betreut werden. "Aber für alle drei Schüler steht nur eine Wochenstunde zur Verfügung. Dabei wäre eine umfangreichere Betreuung sehr wichtig", so der Schulleiter. Er nennt ein Beispiel: Kinder, die Diabetes haben, müssen sich mitunter in der Schule selbst Insulin spritzen. Doch bei manchen klappe das nicht und sie sähen es nicht ein, dass sie die Injektionen brauchen. "Das muss ihnen eindringlich und verständlich vermittelt werden." Ein Förderschullehrer könne da helfen.

Die Rektorin der Chemnitzer Körperbehindertenschule "Terra Nova Campus", Annett Goerlitz, bestätigt: "Eigentlich bräuchten wir pro Integrativschüler eine halbe bis drei Stunden in der Woche. Wir haben aber für über 200 Kinder in Chemnitz, Mittelsachsen und dem Erzgebirge 70 Stunden zur Verfügung. Das reicht nicht aus." Auch für die Beratung der Kollegen vor Ort und für Gespräche mit den Eltern sei kaum Zeit.

Landeselternratschef Peter Lorenz aus Penig ist die Situation im Kreis "sehr wohl bekannt". Die größten Probleme bestünden dort, wo einkommensschwache, bildungsferne Strukturen vorherrschen. Denn dort gibt es mehr Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten.

Indes hält Bildungsagentur-Sprecher Steinert "eine allgemeine Verbesserung der Situation" für "eher fraglich, zumal wir auch weiterhin das Ziel verfolgen, möglichst viele Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf gemeinsam mit den anderen Schülern in Regelklassen zu unterrichten". Steinert: "Wir hoffen für die künftigen Einstellungstermine - jeweils zum 1. Februar und 1. August - auf mehr geeignete Bewerber für Förderschulen."