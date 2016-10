Kellerbrand in Mehrfamilienhaus in Mulda

erschienen am 31.10.2016



Mulda. Ein Feuer ist am Samstagnachmittag im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Jahnstraße in Mulda ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei wurde der Brand offenbar infolge eines Defekts an einem elektrischen Gerät verursacht.

Mehrere Bewohner wurden von den Einsatzkräften evakuiert. Mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung musste eine 79-Jährige von Rettungskräften versorgt werden. Nach Abschluss der Löscharbeiten durften die übrigen Mieter zurück in ihre Wohnungen. Wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung wurden bereits am Samstag Ermittlungen aufgenommen, die gegenwärtig andauern. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. (fp)