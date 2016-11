Kind vergewaltigt: Freiberger erhält Freiheitsstrafe

Ein 22-Jähriger ist vom Landgericht zu einer Haftstrafe von vier Jahren und sieben Monaten verurteilt worden. Seinem neunjährigen Opfer bleibt wenigstens eine Aussage vor Gericht erspart.

Von Heike Hubricht

erschienen am 04.11.2016



Chemnitz/Freiberg. Mit Handschellen ist der 22-jährige Freiberger gestern Vormittag in den Saal des Landgerichtes Chemnitz geführt worden - mit Handschellen hat er es auch am Nachmittag wieder verlassen. Der Angeklagte ist wegen schwerem sexuellen Missbrauch und Vergewaltigung zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und sieben Monaten verurteilt worden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Der 22-Jährige trug ein grünes Basecap, Jeans, beiges Shirt und Jeansjacke. Als Staatsanwältin Marita Recken die Anklageschrift vortrug, wirkte er eher unbeteiligt. Ihm wird vorgeworfen, ein neunjähriges Mädchen im Zeitraum zwischen Januar bis April 2016 mehrfach sexuell missbraucht und vergewaltigt zu haben. Dazu habe er das Nachbarskind in seine Wohnung gelockt, wo er mit "Doktorspielen" begann und dem Mädchen Pornos zeigte. Eine Vergewaltigung fand laut Anklage in einer Zugtoilette statt, bei einem gemeinsamen Ausflug mit der Mutter des Angeklagten. Das Mädchen war von der befreundeten Nachbarin oft zu Hause betreut worden.

Der Angeklagte schwieg zu Verhandlungsbeginn und machte nur Angaben zu seiner Person. Demnach wuchs er bei seinen Eltern auf. Er besuchte in einem Dorf im Raum Freiberg zunächst die Grundschule und wechselte dann in eine Förderschule, die er bis zur 9.Klasse besuchte. Danach holte er den Hauptschulabschluss nach und absolvierte eine Berufsausbildung. Nach einer Tätigkeit in einem anderen Bundesland jobbte er bei verschiedenen Zeitarbeitsfirmen. Der 22-Jährige sagte später unter Ausschluss der Öffentlichkeit aus. Hintergrund: In großen Teilen der Verhandlung war die Öffentlichkeit ausgeschlossen worden - um das Opfer zu schützen.

Auch die Mutter der Neunjährigen wurde gestern befragt. Sie sei stutzig geworden, als ihr der Nachbar mehrfach "Whats-app"-Nachrichten schickte und sie drängte, dass ihre Tochter bei ihm schlafen oder Mittagsruhe machen darf. "Dabei war seine Mutter verreist", sagte sie. An seinem 22. Geburtstag habe der Angeklagte ihre Tochter im Keller missbraucht.

Noch am selben Abend habe sich ihre Tochter ihr offenbart. Die Mutter erstattete daraufhin Anzeige, eine ärztliche Untersuchung des Mädchens und ein DNA-Test folgten. Laut der Mutter befindet sich die Neunjährige seitdem in psychologischer Behandlung. Die dritte Klasse musste die Förderschülerin noch einmal wiederholen. Um dem Kind eine Aussage vor Gericht zu ersparen, einigten sich die Parteien auf eine Beschränkung der Beweisaufnahme.

Laut Richter Michael Mularczyk hat der Angeklagte gestanden, zwischen Januar und April 2016 die Neunjährige in vier Fällen missbraucht und einmal vergewaltigt zu haben. Seit Mai sitzt der Freiberger in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Zwickau. Jetzt soll er nach Waldheim verlegt werden. Richter Mularczyk wandte sich direkt an den Angeklagten: "Da werden Therapeuten zur Verfügung stehen. Ich hoffe, dass Sie Ihre Probleme bearbeiten."