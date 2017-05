Kindergartenkind, Flüchtling, traumatisiert

Die jüngsten Migranten stellen die Erzieher in Freiberg vor Herausforderungen. Einige Kita-Leiterinnen fordern nun Hilfen.

Von Heike Hubricht

erschienen am 18.05.2017



Freiberg. Ein halbes Jahr war der kleine Flüchtlingsjunge in der Kita in Freiberg, als er seiner Erzieherin plötzlich mitten im Spielen von seinen schrecklichen Erlebnissen berichtete: Der Junge war dabei, als sein Vater erschossen wurde. "Das erzählte er mit seinen eigenen Worten und Gesten", sagte die Kitaleiterin. "Da sind wir erst einmal hilflos." Dieses Beispiel zeige, dass die Erzieher Unterstützung brauchen. "Inzwischen haben sich viele der jüngsten Migranten eingelebt. Jetzt beginnt die Trauma-Bewältigung", so die Kitaleiterin. Das Thema war Anlass der gestrigen Konferenz des Freiberger Bündnisses für Familienfreundlichkeit im Treffpunkt Friedeburg.

Auch andere Kita-Leiterinnen bekräftigten die Notwendigkeit spezieller Beratungsangebote für traumatisierte Flüchtlingskinder. Weiterbildungen für die Erzieher seien nötig. "Wir können nicht mehr lange warten: Diesem Problem müssen wir uns jetzt stellen", so Petra Straube. Sie ist die Freiberger Chefin des Deutschen Kinderschutzbundes (Kibu), der fünf Kitas in Freiberg und Umgebung betreibt.

Jedes dritte Kind in der Friedeburger Kita "Kibu" hat Migrationshintergrund. Das Miteinander von deutschen und ausländischen Kindern läuft gut, so Petra Straube. "Das ist auch eine Frage der Kommunikation. Probleme werden aufgegriffen - damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Es gibt eine gegenseitige Bereicherung." Das sieht Kathrin Steber, die Leiterin der Kita "Campuszwerge" des Studentenwerkes, ähnlich: "Wir haben ein wertschätzend-respektvolles Miteinander. Bei Kindern gibt es keine Berührungsängste." Auch Michael Höser, der Leiter des Amtes für Bildung, Jugend und Soziales in Freiberg, urteilt: "Bis auf Einzelfälle gibt es in den Kitas ein gutes Miteinander."

Gleichwohl sind Flüchtlingskinder für die Erzieherinnen eine Herausforderung. "Wenn die Kinder nicht Deutsch sprechen, wird die pädagogische Arbeit schwierig", berichtet Petra Straube. Hinzu käme das Elternhaus, in das mitunter viel Kraft investiert werden müsse. "Deshalb sagen wir auch mal, dass wir kein Flüchtlingskind mehr aufnehmen können, obwohl wir vielleicht noch einen freien Platz haben. Aber es muss machbar sein - sonst wird es zum Bumerang."

Derzeit stehen in der Bergstadt rund 50 Kinder auf der Warteliste für einen Kitaplatz. Meist sind es Migranten. Laut Amtsleiter Höser werden Eltern, die arbeiten oder in Ausbildung sind, bei der Vergabe bevorzugt. "Zudem entstehen in Freiberg ja gerade zwei neue Kitas und eine wird erweitert", sagte Höser. Damit Mütter ohne Kitaplatz künftig nachmittags einen Deutschkurs besuchen können, will Antje Dorn vom Jobcenter mit Bildungsträgern sprechen. Auch über Tagesmütter soll nachgedacht werden. "Für Integration gibt es kein Handbuch. Man muss nach individuellen Lösungen suchen", so Erik Mädler, Projektleiter im Familienbündnis.

Dass unter den Jüngsten die Herkunft keine Rolle spielt, zeigte das gestrige Fest in der Kita "Kibu". Einheimische und Flüchtlingskinder sangen, lachten und spielten zusammen. Eine 30-jährige Mutter aus Freiberg sagte: "Hier gibt es keine Unterschiede. In der Gruppe meiner Tochter ist ein kleines Mädchen aus Syrien. Mit dem spielt sie gerne." Prinzipiell finde sie es gerade gut, dass ihre beiden Kinder in Ausländern nichts Außergewöhnliches sehen: "Ein offener Blick in die Welt, und trotzdem die eigene Kultur vermitteln, das ist wichtig."

Vater Samuel Käßner aus Großschirma sagte: "Für meine beiden Kinder macht es keinen Unterschied, ob sie mit einem deutschen oder einem Flüchtlingskind spielen. Und ich denke, dass die guten Erfahrungen die Kinder dazu bringen, offen mit Ausländern umzugehen - egal ob in Deutschland oder später mal auf Reisen." Der Umgang mit den Flüchtlingskindern zeige die Professionalität der Einrichtung: "Der Kibu ist eben für alle Kinder da", so Käßner. Beim Fest war auch die zwei Jahre alte Joseli aus Eritrea dabei. "Sie spielt gern mit den Kindern", sagt ihre Mutter Helen. "Da bin ich sehr froh."